eco!Booster TR 050
eco!Booster mit 50 % höherer Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse; ideal für sensible Untergründe. Für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (Düsengröße 050).
Der eco!Booster bietet im Vergleich zur Kärcher Powerdüse eine um 50 Prozent höhere Flächenleistung und ist ideal für die Reinigung sensibler Untergründe wie verputzte Fassaden oder Holzwände. Die Effizienz wird durch die vergrößerte Strahlbreite erreicht und führt zu einem geringeren Energie- und Wasserverbrauch. Er eignet sich für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (bis 85 °C) von Kärcher, ist kompatibel mit der EASY!Lock-Schnittstelle und hat die Düsengröße 050. Bei dem revolutionären Düsenkonzept wird Luft angesaugt, um den Wasserstrahl zu führen. Dies ermöglicht ein hervorragendes Reinigungsergebnis in kürzerer Zeit, was insbesondere in Bereichen wie Bauwirtschaft oder Fahrzeugreinigung von Bedeutung ist.
Merkmale und Vorteile
50 % höhere Reinigungsleistung, im Vergleich zum Flachstrahl
- Gründliche, schnelle und nachhaltigere Reinigung.
50 % höhere Wassereffizienz¹⁾
- Wassersparend.
50 % höhere Energieeffizienz¹⁾
- Energiesparend.
Sehr vielseitig einsetzbar
- Eignet sich besonders für empfindliche Oberflächen wie Lack oder Holz.
Spezifikationen
Technische Daten
|Druck (bar)
|max. 300
|Temperatur (°C)
|max. 85
|Düsengröße ( )
|50
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.5
¹⁾ Basierend auf 50 % mehr Fläche, die mit der gleichen Energie- und Wassermenge im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl gereinigt werden kann.
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Fassadenreinigung
- Kommunale Anwendungen, wie zum Beispiel zur Reinigung von Fassaden oder Zäunen.
- Fahrzeugreinigung
- Reinigung von Stallungen in der Landwirtschaft
eco!Booster TR 050 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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