Hochdruckreiniger HD 10/21-4 SXA Plus
Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/21-4 SXA Plus bietet Leistung und Komfort. Die Ausstattung umfasst hochwertige Materialien, die automatische Schlauchtrommel sowie Vibrasoft-Rotordüse.
Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/21-4 SXA Plus ermöglicht ergonomisches Arbeiten dank der Hochdruckpistole EASY!Force Advanced ohne Haltekraft. Druck und Wassermenge können mit dem Servo-Control-Regler direkt an der Pistole/Lanze geregelt werden; die Edelstahllanze (1050 mm) ist rotierbar. Durch die Vibrasoft-Rotordüse werden Geräusche und Vibrationen um bis zu 30 Prozent reduziert. Der Reiniger überzeugt durch qualitativ hochwertige Verarbeitung und Materialien: Die vertikal verbaute Motor- und Pumpeneinheit (Upright-Konzept) besteht aus einer Taumelscheibenpumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf sowie einem langsam laufenden 4-poligen Motor mit Wasser- und Luftkühlung und ermöglicht ein kompaktes Design für maximale Mobilität. Durch die Aluminium-Rahmenträger ist das Chassis robust, leicht und zur Kranverladung geeignet. Inklusive Ultra Guard-HD-Schlauch mit langlebiger Teflon®-Beschichtung und automatischer Schlauchtrommel zum Auf- und Abrollen auch unter Druck und in einem Winkel von bis zu 45°, was die Rüstzeiten um bis zu 50 Prozent reduziert. Abgerundet wird dieses Superklassegerät durch Zubehör-Aufbewahrungsoptionen wie Kängurutasche und einstellbare Haken.
Merkmale und Vorteile
Automatische SchlauchtrommelAutomatisches Auf- und Abrollen bis zu einem Winkel von 45°, selbst unter Druck. Kratzfester und glatter Ultra Guard HD-Schlauch mit Teflon® Beschichtung. Um bis zu 50 % reduzierte Rüstzeiten.
Kompaktes Upright-Designkonzept durch stehende Bauweise mit vertikal verbauter Motor- und PumpeneinheitGeringe Standfläche und platzsparende Außenmaße. Leicht zu manövrieren und zu transportieren. Maximale Stabilität sorgt für einen sicheren Stand des Geräts.
Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung, robuste Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-ZylinderkopfLange Standzeiten bei geringen Wartungskosten. Hohe Leistung und Effizienz. Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur.
Ergonomischer Vibrasoft-Dreckfräser
- Reduziert Vibrationen um bis zu 30 %.
- Reduziert Lautstärke und Geräuschpegel.
- Ermöglicht kraftsparendes und längeres Arbeiten mit der Rotordüse.
Durchdachtes Servicekonzept ermöglicht schnelle Einsätze direkt vor Ort
- Schwenkbarer Pumpenkopf.
- Praktische Ölfüllstandsanzeige und in das Chassis integrierter Ölablasskanal.
- Modulares Bauteilkonzept, bestehend aus Pumpe, Motor und Schaltschrank.
Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock
- Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar.
- Hochdruckpistole EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte.
- Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze.
Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät
- Kängurutasche.
- Einstellbare Haken, z. B. als 2. Lanzenablage oder für Elektrokabel.
- Aufbewahrung für Hochdruckschlauch.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|376 - 424
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|500 - 1000
|Zulauftemperatur (°C)
|60
|Arbeitsdruck (bar)
|50 - 210
|Max. Druck (bar)
|250
|Anschlussleistung (kW)
|8
|Anschlusskabel (m)
|5
|Düsengröße
|050
|Wasserzulauf
|1″
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|75.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|83.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage
- Länge HD-Schlauch: 20 m
- Typ HD-Schlauch: Ultra Guard
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 315 bar
- Strahlrohr: 1050 mm
- Powerdüse
- Dreckfräser
- Hochdruckstrahlrohr
- Servo Control
Ausstattung
- 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung
- 3-Kolben-Axial-Pumpe: Mit Edelstahlkolben
- Druckabschaltung
- Integrierter Wasserfeinfilter
- Ölstandschauglas
- Wassereingang aus Messing
Videos
Anwendungsgebiete
- Reinigung von Traktoren, Maschinen und Anbaugeräten in der Landwirtschaft
- Reinigung von Maschinen und Equipment auf der Baustelle, wie bspw. Betonmischer, Gerüst, Radlader, Bagger oder Betonpumpe
- Reinigung von Produktionsmaschinen in der Industrie, wie bspw. in Lackieranlagen, in der Lebensmittelproduktion oder Fertigungsindustrie
- Reinigung von Fahrzeugen und Transportmitteln wie Lkws, Schiffe, Flugzeuge oder Busse
- Reinigung von kommunalen Bereichen wie öffentliche Plätze, Einfahrten, Brunnen oder Parkflächen
Zubehör
Reinigungsmittel
HD 10/21-4 SXA Plus Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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