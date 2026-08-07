Hochdruckreiniger HDS 10/21-4 M Classic
Einfach zu bedienender, zuverlässiger Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Schwimmerkasten und Systempflegedosierung, hochwertiger Kurbelwellenpumpe sowie robustem Stahlrohrrahmen.
Ausgerüstet mit einem Schwimmerkasten, der im Zusammenspiel mit unserer speziellen PressurePro Systempflege RM 110 Kalkablagerungen an Komponenten und wasserführenden Teilen verhindert, überzeugt der Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 10/21-4 M Classic mit einfachster Bedienung, Wartungsfreundlichkeit und besten Reinigungsergebnissen. Bewährte, leistungsstarke und zuverlässige Komponenten, wie die von einem Wasserfilter vor Verunreinigungen geschützte, robuste Kurbelwellenpumpe und der langsam laufende, 4-polige Elektromotor, sorgen dabei für hohe Leistung und ausdauernden Betrieb. Durch die offene Bauweise sind alle relevanten Komponenten sehr einfach zugänglich. Geschützt durch einen stabilen Stahlrohrrahmen eignet sich der HDS 10/21-4 M Classic auch für Einsätze unter harten Bedingungen auf Baustellen oder in der Landwirtschaft. Integrierte Kranhaken sowie große, pannensichere Räder erleichtern dazu den Transport zum sowie am Einsatzort. Serienmäßig ausgestattet ist das Gerät aus der Mittelklasse außerdem mit der Classic-Hochdruckpistole, einem 30-Liter-Kraftstofftank für sehr lange Reinigungseinsätze sowie praktischen Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung.
Merkmale und Vorteile
Robust und langlebigRobuste Kurbelwellenpumpe in bewährter Kärcher Qualität. Ein robuster Stahlrohrrahmen schützt das Gerät sicher vor Beschädigungen. Gute Zugänglichkeit für einfachen Service und problemlose Wartung.
Effiziente BrennertechnikHohe Effizienz bei geringen Emissionen und langer Lebensdauer. Lange Arbeitseinsätze dank 30-l-Kraftstofftank. In der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss.
Classic-Zubehör mit EASY!Lock-AnschlüssenSchneller Auf- und Abbau sowie einfacher Zubehörwechsel. Robustes und langlebiges Zubehör. Einfach und intuitiv zu bedienen.
Zuverlässigkeit
- Großer Wasserfeinfilter für einen optimalen Schutz der Pumpe.
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor.
- Sicherheitsventile, Wassermangel- und Brennstoffsicherung gewährleisten die Verfügbarkeit des Geräts.
Hohe Mobilität
- Pannensichere, große Räder für sicheres Manövrieren auf unebenen Untergründen.
- Mit Kranhaken für einen einfachen Transport.
Schwimmerkasten mit Systempflegedosierung
- Verhindert Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (mit PressurePro Systempflege RM 110).
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge ( )
|350 - 1000
|Arbeitsdruck ( /bar/MPa)
|30 / 210 / 3 / 21
|Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)
|max. 80
|Anschlussleistung (kW)
|8
|Verbrauch Heizöl Volllast (kg/h)
|6.4
|Verbrauch Heizöl eco!efficiency (g/h)
|5.2
|Anschlusskabel (m)
|5
|Brennstofftank (l)
|30
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|134
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|144.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1125 x 722 x 892
Lieferumfang
- Handspritzpistole: Standard Heißwasser
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 315 bar
- Strahlrohr: 1050 mm
- Powerdüse
Ausstattung
- ANTI!Twist
- Druckabschaltung
- Pol-Wendestecker (3~)
Videos
Anwendungsgebiete
- Fahrzeugreinigung
- Geräte- und Maschinenreinigung
- Werkstattreinigung
- Reinigung von Außenbereichen
- Tankstellenreinigung
- Fassadenreinigung
- Schwimmbadreinigung
- Reinigung von Sportstätten
- Reinigung im Produktionsprozess
- Reinigung von Produktionsanlagen
Zubehör
Reinigungsmittel
HDS 10/21-4 M Classic Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.