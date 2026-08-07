Nettoyeurs haute pression HDS 10/21-4 M Classic
Nettoyeur haute pression à eau chaude fiable, facile à utiliser, avec boîtier flotteur et dosage de l’agent d’entretien, une pompe à vilebrequin de haute qualité ainsi qu’un châssis tubulaire en acier robuste.
Équipé d’un boîtier flotteur qui, en interaction avec notre agent d’entretien RM 110 PressurePro spécialement étudié, empêche les dépôts de calcaire sur les composants et les pièces en contact avec l’eau, le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 10/21-4 M Classic convainc par sa simplicité d’utilisation, sa facilité d’entretien et ses excellents résultats de nettoyage. Des composants performants et fiables, tels qu’une pompe à vilebrequin robuste protégée contre les saletés par un filtre à eau et un moteur électrique 4 pôles à vitesse lente, assurent des performances élevées et un fonctionnement durable. Grâce à la construction ouverte, les composants importants sont tous très facilement accessibles. Protégé par un châssis tubulaire en acier stable, le nettoyeur haute pression HDS 10/21-4 M Classic convient également pour des utilisations dans des conditions difficiles sur des chantiers ou dans le monde agricole. Les crochets d’arrimage intégrés et les grandes roues anti-crevaison facilitent en outre le transport de l’appareil vers et sur le lieu d’utilisation. Cet appareil de la gamme Medium est de plus équipé de série du pistolet haute pression Classic, d’un réservoir de carburant de 30 litres pour les très longues interventions de nettoyage ainsi que de possibilités de rangement pratiques pour les différents accessoires.
Caractéristiques et avantages
Robuste et longue durée de viePompe robuste à vilebrequin dans la qualité éprouvée de Kärcher. Un châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.
Technologie de brûleur efficaceEfficacité élevée avec de faibles émissions et une longue durée de vie. Utilisations prolongées grâce au réservoir de carburant de 30 l. En mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal.
Accessoires Classic avec raccords EASY!LockMontage et démontage rapides ainsi que changement d'accessoire simple. Accessoires robustes et durables. Facile et intuitif à utiliser.
Fiabilité
- Grand filtre à eau pour une protection optimale de la pompe.
- Moteur électrique 4 pôles refroidi par eau.
- Les soupapes de sécurité ainsi que la protection contre le manque d'eau et la sécurité manque de carburant assurent la disponibilité de l'appareil.
Haute mobilité
- Grandes roues anticrevaison pour manœuvrer en toute sécurité sur les sols irréguliers.
- Avec crochet de levage pour un transport facile.
Boîtier flotteur avec dosage de l’agent d’entretien
- Empêche les dépôts de calcaire dans le système de serpentin (avec agent d’entretien RM 110 PressurePro).
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit ( )
|350 - 1000
|Pression de service ( /bar/MPa)
|30 / 210 / 3 / 21
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Puissance de raccordement (kW)
|8
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|6.4
|Consommation fioul eco!efficiency (g/h)
|5.2
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Réservoir à carburant (l)
|30
|Poids (avec accessoire) (kg)
|134
|Poids emballage inclus (kg)
|144.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1125 x 722 x 892
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Eau chaude standard
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance d'arrosage: 1050 mm
- Powerbuse
Équipement
- ANTI!Twist
- Coupure de la pression
- Commutateur de changement de pôle (3~)
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'appareils et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage dans le processus de fabrication
- Nettoyage d'installations de production
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HDS 10/21-4 M Classic
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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