HD-Trailer HD 9/23 De Tr1

Autark, mobil, mit zuverlässigem Yanmar-Dieselmotor (EU STAGE V): HD-Trailer HD 9/23 De Tr1 für lange Hochdruckreinigungseinsätze auf Baustellen und in Kommunen. Mit 1000-Liter-Wassertank.

Ausgestattet mit einem bärenstarken, zuverlässigen und umweltfreundlichen (EU STAGE V) Yanmar-Dieselmotor und einem 1000 Liter großen Wassertank, arbeitet unser mobiler Kaltwassertrailer HD 9/23 De Tr1 völlig autark. Umfangreiche Hochdruckreinigungseinsätze, wie sie beispielsweise in Kommunen oder im Baugewerbe häufig anfallen, sind damit problemlos zu meistern. Mit einem Arbeitsdruck von 230 Bar und einer Schwemmleistung von bis zu 930 Litern pro Stunde sind den Anforderungen dabei kaum Grenzen gesetzt. Serienmäßig ist der HD-Trailer zum Beispiel mit einer ergonomischen EASY!Force-Hochdruckpistole sowie zahlreichen Ablagemöglichkeiten ausgerüstet. Das robuste Gerät ist darüber hinaus sehr einfach zu bedienen und optional auch in anderen konfigurierbaren Varianten erhältlich – beispielsweise mit einer Schlauchtrommel im Heckbereich oder in einer Cab-Version.

Merkmale und Vorteile
HD-Trailer HD 9/23 De Tr1: Unabhängig von externer Strom- oder Wasserversorgung
Unabhängig von externer Strom- oder Wasserversorgung
Yanmar-Diesel- oder Honda-Benzinmotoren (beide EU STAGE V) für autarkes Arbeiten. 1000-Liter-Wassertank für mindestens eine Stunde Arbeiten bei voller Leistung. Integriertes Trailerkonzept für hohe Mobilität und maximale Unabhängigkeit.
HD-Trailer HD 9/23 De Tr1: Einfache und komfortable Bedienung
Einfache und komfortable Bedienung
Einfachste Bedienbarkeit und damit auf den Einsatz in Mietparks zugeschnitten. Komfortable Ausstattung mit Motoren-Elektrostart und optionaler Schlauchtrommel. Ablagefach im Heckbereich zur Aufbewahrung von Kraftstoffkanister und Zubehör.
HD-Trailer HD 9/23 De Tr1: Robuste Ausführung für harte Arbeitseinsätze
Robuste Ausführung für harte Arbeitseinsätze
Zuverlässige, bewährte Kärcher Hochdrucktechnik mit hoher Lebensdauer. Frontschutzbügel und Heck-Abdeckplane zum Geräteschutz optional erhältlich. Das integrierte Frostschutzsystem erlaubt ganzjährige Arbeitseinsätze.
Mehrere Konfigurationen möglich
  • Flexible, maßgeschneiderte Konfigurationen für individuelle Kundenanforderungen.
  • Optionale Cab-Variante zum Einsatz auf Pritschen oder zum Einbau in Fahrzeuge.
  • Auf Anfrage können die Tanks auch in Sonderfarben ausgeführt werden.
Spezifikationen

Technische Daten

Fördermenge (l/h) 400 - 930
Zulauftemperatur (°C) 60
Arbeitsdruck (bar/MPa) 40 - 230 / 4 - 23
Motorenhersteller Yanmar
Motortyp L 100 V
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 600
Abmessungen (L × B × H) (mm) 3382 x 1496 x 1435

Lieferumfang

  • Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
  • Länge HD-Schlauch: 15 m
  • Typ HD-Schlauch: Premium-Qualität
  • Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 315 bar
  • Strahlrohr: 1050 mm
  • Servo Control
  • Powerdüse

Ausstattung

  • Reinigungsmittelfunktion: Ansaugung
HD-Trailer HD 9/23 De Tr1
HD-Trailer HD 9/23 De Tr1
HD-Trailer HD 9/23 De Tr1
HD-Trailer HD 9/23 De Tr1
HD-Trailer HD 9/23 De Tr1
HD-Trailer HD 9/23 De Tr1

Videos

Anwendungsgebiete
  • Mobile Hochdruckreinigung im Baugewerbe, wie von Baumaschinen oder -fahrzeugen
  • Zur Vermietung über Mietparks für unterschiedlichste Reinigungseinsätze
  • Ideal für Reinigungsdienstleister, etwa zur Entfernung von Graffiti
  • Mobile Hochdruckreinigung im kommunalen Umfeld, wie beispielsweise in Parks
Konfigurierbare Komponenten

Maximale Flexibilität dank eines stark erweiterten Aktionsradius bei der Hochdruckreinigung: Die komfortabel bedienbare Hochdruck-Schlauchtrommel als Anbausatz für HD-Trailer von Kärcher nimmt Hochdruckschläuche bis zu einer Länge von 50 Metern auf, ermöglicht Reinigungsarbeiten in großer Entfernung zum Trailer und schützt darüber hinaus den Schlauch bei der Lagerung und dem Transport.

Anbausatz für HD-Trailer von Kärcher: Der nachrüstbare, sehr robuste, schwarze Frontbügel mit Schutzblech schützt die Motor-Pumpen-Einheit von Kärcher HD-Trailern zuverlässig vor Beschädigungen von außen. Im Falle von Servicearbeiten an Motor oder Pumpe ist die Schutzhaube komfortabel aufklappbar.

Der nachrüstbare Kranhaken zum Anbau an HD-Trailer von Kärcher sorgt mit nur einem zentralen Anschlagpunkt für einfaches und zeitsparendes Verladen und Transportieren des Trailers zum nächsten Einsatzort. 

Stabile, schwarze Abdeckplane zum effektiven Schutz des Heckbereichs von HD-Trailern von Kärcher vor Schmutz und dem unbefugten Zugriff Dritter. Der Anbausatz ist jederzeit nachrüstbar und kann zudem verschlossen werden.

Dank des nachrüstbaren Betriebsstundenzählers sind Einsatzzeiten von Kärcher HD-Trailern minutengenau nachvollziehbar. Entsprechend ermöglicht der Anbausatz präzise Kosten-Nutzen-Analysen und eignet sich insbesondere als Abrechnungsgrundlage für Mietparks.

Mit einem Volumen von 20 Litern ermöglicht der transportgesicherte Kraftstoffkanister um mehrere Stunden verlängerte Reinigungseinsätze mit HD-Trailern von Kärcher. 

Die nachrüstbare Rundumkennleuchte für HD-Trailer von Kärcher steigert deren Sichtbarkeit zu jeder Tageszeit. So erhöht das sehr auffällige Blinklicht den Schutz für Anwender, Gerät und unbeteiligte Dritte. 

Anbausatz zum Schutz des Tanks von HD-Trailern von Kärcher: sehr robuster Rammschutz, der zugleich auch als Unterfahrschutz fungiert und somit den Trailer sowohl effektiv vor Beschädigungen von außen bewahrt als auch die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer erhöht.

Die nachrüstbaren Stoßdämpfer für HD-Trailer von Kärcher schützen die Trailer beim Transport effektiv und ermöglichen zudem die Zulassung für höhere Fahrgeschwindigkeiten.

Die nachrüstbare Abdeckhaube für die Motor-Pumpen-Einheit von Kärcher HD-Trailern schützt während des Transports zum Einsatzort effektiv den Diesel- oder Benzinmotor sowie die Hochdruckpumpe des Hochdruckreinigers vor Verschmutzung.
Zubehör
Reinigungsmittel