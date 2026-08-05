HD-Trailer HD 9/23 De Tr1
Autark, mobil, mit zuverlässigem Yanmar-Dieselmotor (EU STAGE V): HD-Trailer HD 9/23 De Tr1 für lange Hochdruckreinigungseinsätze auf Baustellen und in Kommunen. Mit 1000-Liter-Wassertank.
Ausgestattet mit einem bärenstarken, zuverlässigen und umweltfreundlichen (EU STAGE V) Yanmar-Dieselmotor und einem 1000 Liter großen Wassertank, arbeitet unser mobiler Kaltwassertrailer HD 9/23 De Tr1 völlig autark. Umfangreiche Hochdruckreinigungseinsätze, wie sie beispielsweise in Kommunen oder im Baugewerbe häufig anfallen, sind damit problemlos zu meistern. Mit einem Arbeitsdruck von 230 Bar und einer Schwemmleistung von bis zu 930 Litern pro Stunde sind den Anforderungen dabei kaum Grenzen gesetzt. Serienmäßig ist der HD-Trailer zum Beispiel mit einer ergonomischen EASY!Force-Hochdruckpistole sowie zahlreichen Ablagemöglichkeiten ausgerüstet. Das robuste Gerät ist darüber hinaus sehr einfach zu bedienen und optional auch in anderen konfigurierbaren Varianten erhältlich – beispielsweise mit einer Schlauchtrommel im Heckbereich oder in einer Cab-Version.
Merkmale und Vorteile
Unabhängig von externer Strom- oder WasserversorgungYanmar-Diesel- oder Honda-Benzinmotoren (beide EU STAGE V) für autarkes Arbeiten. 1000-Liter-Wassertank für mindestens eine Stunde Arbeiten bei voller Leistung. Integriertes Trailerkonzept für hohe Mobilität und maximale Unabhängigkeit.
Einfache und komfortable BedienungEinfachste Bedienbarkeit und damit auf den Einsatz in Mietparks zugeschnitten. Komfortable Ausstattung mit Motoren-Elektrostart und optionaler Schlauchtrommel. Ablagefach im Heckbereich zur Aufbewahrung von Kraftstoffkanister und Zubehör.
Robuste Ausführung für harte ArbeitseinsätzeZuverlässige, bewährte Kärcher Hochdrucktechnik mit hoher Lebensdauer. Frontschutzbügel und Heck-Abdeckplane zum Geräteschutz optional erhältlich. Das integrierte Frostschutzsystem erlaubt ganzjährige Arbeitseinsätze.
Mehrere Konfigurationen möglich
- Flexible, maßgeschneiderte Konfigurationen für individuelle Kundenanforderungen.
- Optionale Cab-Variante zum Einsatz auf Pritschen oder zum Einbau in Fahrzeuge.
- Auf Anfrage können die Tanks auch in Sonderfarben ausgeführt werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|400 - 930
|Zulauftemperatur (°C)
|60
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Motorenhersteller
|Yanmar
|Motortyp
|L 100 V
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|600
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Länge HD-Schlauch: 15 m
- Typ HD-Schlauch: Premium-Qualität
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 315 bar
- Strahlrohr: 1050 mm
- Servo Control
- Powerdüse
Ausstattung
- Reinigungsmittelfunktion: Ansaugung
Videos
Anwendungsgebiete
- Mobile Hochdruckreinigung im Baugewerbe, wie von Baumaschinen oder -fahrzeugen
- Zur Vermietung über Mietparks für unterschiedlichste Reinigungseinsätze
- Ideal für Reinigungsdienstleister, etwa zur Entfernung von Graffiti
- Mobile Hochdruckreinigung im kommunalen Umfeld, wie beispielsweise in Parks