Remorque haute pression HD HD 9/23 De Tr1

Autonome, mobile, avec un moteur diesel Yanmar fiable (EU STAGE V) : la remorque haute pression HD 9/23 De Tr1 pour les interventions de nettoyage à haute pression prolongées sur les chantiers et dans les municipalités. Munie d'un réservoir d'eau de 1 000 litres.

Équipée d'un moteur diesel Yanmar ultra puissant, fiable et écologique (EU STAGE V) et d'un réservoir d'eau de 1 000 litres, notre remorque à eau froide mobile HD 9/23 De Tr1 garantit un travail complètement autonome. Elle permet d'assurer aisément les interventions de nettoyage à haute pression d'envergure comme elles se présentent par exemple dans les municipalités ou dans le bâtiment. Avec une pression de travail de 230 bar et un débit d'arrosage jusqu'à 930 litres par heure, il n'y a pratiquement pas de limites aux exigences qui peuvent être remplies. De série, la remorque haute pression est par exemple équipée d'une poignée-pistolet ergonomique EASY!Force ainsi que de nombreuses possibilités de rangement. L'appareil robuste est en outre très facile à utiliser et aussi disponible dans d'autres variantes configurables en option – par exemple avec un dévidoir à l'arrière ou en version cabine.

Caractéristiques et avantages
Remorque haute pression HD HD 9/23 De Tr1: Indépendante des alimentations électriques et arrivées d'eau externes
Indépendante des alimentations électriques et arrivées d'eau externes
Des moteurs diesel Yanmar ou des moteurs à essence Honda (tous les deux EU STAGE V) pour un travail autonome. Réservoir d'eau de 1 000 litres pour au minimum une heure de travail à débit maximal. Concept de remorque intégré pour une grande mobilité et une indépendance maximale.
Remorque haute pression HD HD 9/23 De Tr1: Utilisation facile et confortable
Utilisation facile et confortable
Possibilités de commande ultra simples et donc parfaitement adaptées à l'utilisation dans les parcs en location. Équipement confortable avec démarrage électrique du moteur et dévidoir disponible en option. Compartiment de stockage à l'arrière pour stocker des bidons de carburant et des accessoires.
Remorque haute pression HD HD 9/23 De Tr1: Modèle robuste pour les interventions difficiles
Modèle robuste pour les interventions difficiles
Technologie haute pression Kärcher fiable et éprouvée avec une longue durée de vie. Pare-buffle ou bâche arrière pour la protection de l'appareil disponibles en option. Le système antigel intégré permet des interventions tout au long de l'année.
Plusieurs configurations possibles
  • Des configurations flexibles et sur mesure pour les besoins individuels des clients.
  • Variante cabine disponible en option pour l'utilisation sur les carrosseries à plateforme ou pour le montage dans des véhicules.
  • Sur demande, les réservoirs peuvent également être fournis dans des coloris spéciaux.
Spécifications

Données techniques

Débit (l/h) 400 - 930
Température d'admission (°C) 60
Pression de service (bar/MPa) 40 - 230 / 4 - 23
Constructeur du moteur Yanmar
Type de moteur L 100 V
Poids (avec accessoire) (kg) 600
Dimensions (L × l × h) (mm) 3382 x 1496 x 1435

Inclus dans la livraison

  • Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
  • Longueur flexible haute pression: 15 m
  • Type de flexible haute pression: Qualité premium
  • Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar
  • Lance d'arrosage: 1050 mm
  • Servo Control
  • Powerbuse

Équipement

  • Fonction de dosage de détergent: Aspiration
Remorque haute pression HD HD 9/23 De Tr1
Remorque haute pression HD HD 9/23 De Tr1
Remorque haute pression HD HD 9/23 De Tr1
Remorque haute pression HD HD 9/23 De Tr1
Remorque haute pression HD HD 9/23 De Tr1
Remorque haute pression HD HD 9/23 De Tr1
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage mobile à haute pression dans le bâtiment, par exemple pour les engins ou véhicules de chantier
  • Pour la location dans le cadre de parcs de location pour diverses interventions de nettoyage
  • Idéal pour les prestataires de nettoyage, par exemple pour l'effacement de graffitis
  • Nettoyage mobile à haute pression dans le secteur municipal, par exemple dans les parcs
Composante configurable

Flexibilité maximale grâce à un rayon d'action très étendu pour le nettoyage à haute pression : L'enrouleur de flexible haute pression à commande pratique, en tant que kit pour les remorques haute pression HD de Kärcher, peut recevoir des flexibles haute pression d'une longueur maximale de 50 mètres, permet de réaliser des travaux de nettoyage à une grande distance de la remorque et protège également le flexible pendant le stockage et le transport.

Kit pour remorques haute pression HD de Kärcher : La barre frontale noire très robuste avec garde-boue, pouvant être montée ultérieurement, protège de manière fiable le groupe motopompe des remorques haute pression HD de Kärcher contre les dommages extérieurs. En cas de travaux d'entretien sur le moteur ou la pompe, le capot de protection peut être facilement rabattu.

Le crochet de grue adaptable aux remorques haute pression HD Kärcher permet un chargement et un transport simples et rapides de la remorque vers le prochain site d'exploitation avec un seul point d'attache central. 

Bâche noire solide pour une protection efficace de l'arrière des remorques haute pression HD de Kärcher contre la saleté et l'accès non autorisé par des tiers. Le kit peut être équipé ultérieurement à tout moment et peut également être verrouillé.

Grâce au compteur d'heures de service, qui peut également être installé ultérieurement, il est possible de suivre à la minute près les temps de service des remorques haute pression HD de Kärcher. En conséquence, l'ensemble du kit permet de réaliser des analyses coûts-avantages précises et est particulièrement adapté à la comptabilisation des parcs locatifs.

Avec un volume de 20 litres, le bidon de carburant sécurisé pour le transport permet de prolonger de plusieurs heures les opérations de nettoyage avec les remorques haute pression HD de Kärcher. 

Le gyrophare, à équiper ultérieurement, pour les remorques haute pression HD de Kärcher augmente leur visibilité à tout moment de la journée. Ainsi, le feu clignotant très visible augmente la protection de l'utilisateur, de l'appareil et des tiers non impliqués. 

Kit pour la protection du réservoir des remorques haute pression HD de Kärcher : pare-chocs très robuste faisant également office de protection anti-encastrement, protégeant ainsi efficacement la remorque contre les dommages extérieurs et augmentant la sécurité des autres usagers de la route.

Les amortisseurs adaptables aux remorques haute pression HD de Kärcher protègent efficacement les remorques pendant le transport et permettent également d'autoriser des vitesses de déplacement plus élevées.

Le capot de protection adaptable au groupe moteur-pompe des remorques haute pression HD de Kärcher protège efficacement le moteur diesel ou essence ainsi que la pompe haute pression du nettoyeur haute pression de la saleté pendant le transport vers le site d'exploitation.
Accessoires
Détergents