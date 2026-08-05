HD-Trailer HD 9/23 Ge Tr1

Mobile und autarke Lösung für lange Hochdruckreinigungseinsätze auf Baustellen und in Kommunen: HD-Trailer HD 9/23 Ge Tr1 mit Honda-Benzinmotor (EU STAGE V) und 1000-Liter-Wassertank.

Mit unserem robusten und mobilen Kaltwassertrailer HD 9/23 Ge Tr1 sind anspruchsvolle Hochdruckreinigungsarbeiten, wie sie beispielsweise im Baugewerbe oder im kommunalen Arbeitsalltag üblich sind, auch ohne externe Strom- und Wasserversorgung kein Problem. Dank des leistungsstarken und zuverlässigen Honda-Benzinmotors (EU STAGE V) und eines 1000-Liter-Wassertanks arbeitet die Maschine völlig autark. 230 Bar Arbeitsdruck und eine Wasserleistung von 930 Litern pro Stunde sorgen für ausreichend Reinigungsleistung auch bei hartnäckigen Verschmutzungen. Darüber hinaus ist das Gerät mit sinnvollen Details wie der ergonomischen EASY!Force-Hochdruckpistole ausgestattet. Die einfache Bedienbarkeit und diverse Ablagemöglichkeiten belegen die hohe Anwenderfreundlichkeit. Auf Wunsch sind auch weitere Konfigurationsvarianten des Geräts, wie zum Beispiel eine Cab-Version, oder die Ausstattung mit einer integrierten Schlauchtrommel im Heckbereich möglich.

Merkmale und Vorteile
Unabhängig von externer Strom- oder Wasserversorgung
  • Yanmar-Diesel- oder Honda-Benzinmotoren (beide EU STAGE V) für autarkes Arbeiten.
  • 1000-Liter-Wassertank für mindestens eine Stunde Arbeiten bei voller Leistung.
  • Integriertes Trailerkonzept für hohe Mobilität und maximale Unabhängigkeit.
Einfache und komfortable Bedienung
  • Einfachste Bedienbarkeit und damit auf den Einsatz in Mietparks zugeschnitten.
  • Komfortable Ausstattung mit Motoren-Elektrostart und optionaler Schlauchtrommel.
  • Ablagefach im Heckbereich zur Aufbewahrung von Kraftstoffkanister und Zubehör.
Robuste Ausführung für harte Arbeitseinsätze
  • Zuverlässige, bewährte Kärcher Hochdrucktechnik mit hoher Lebensdauer.
  • Frontschutzbügel und Heck-Abdeckplane zum Geräteschutz optional erhältlich.
  • Das integrierte Frostschutzsystem erlaubt ganzjährige Arbeitseinsätze.
Mehrere Konfigurationen möglich
  • Flexible, maßgeschneiderte Konfigurationen für individuelle Kundenanforderungen.
  • Optionale Cab-Variante zum Einsatz auf Pritschen oder zum Einbau in Fahrzeuge.
  • Auf Anfrage können die Tanks auch in Sonderfarben ausgeführt werden.
Spezifikationen

Technische Daten

Fördermenge (l/h) 400 - 930
Zulauftemperatur (°C) 60
Arbeitsdruck (bar/MPa) 40 - 230 / 4 - 23
Motorenhersteller Honda
Motortyp GX 390
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 600
Abmessungen (L × B × H) (mm) 3382 x 1496 x 1435

Lieferumfang

  • Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
  • Länge HD-Schlauch: 15 m
  • Typ HD-Schlauch: Premium-Qualität
  • Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 315 bar
  • Strahlrohr: 1050 mm
  • Servo Control
  • Powerdüse

Ausstattung

  • Reinigungsmittelfunktion: Ansaugung
HD-Trailer HD 9/23 Ge Tr1
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HD-Trailer HD 9/23 Ge Tr1
HD-Trailer HD 9/23 Ge Tr1
HD-Trailer HD 9/23 Ge Tr1

Videos

Anwendungsgebiete
  • Mobile Hochdruckreinigung im Baugewerbe, wie von Baumaschinen oder -fahrzeugen
  • Zur Vermietung über Mietparks für unterschiedlichste Reinigungseinsätze
  • Ideal für Reinigungsdienstleister, etwa zur Entfernung von Graffiti
  • Mobile Hochdruckreinigung im kommunalen Umfeld, wie beispielsweise in Parks
Konfigurierbare Komponenten

Maximale Flexibilität dank eines stark erweiterten Aktionsradius bei der Hochdruckreinigung: Die komfortabel bedienbare Hochdruck-Schlauchtrommel als Anbausatz für HD-Trailer von Kärcher nimmt Hochdruckschläuche bis zu einer Länge von 50 Metern auf, ermöglicht Reinigungsarbeiten in großer Entfernung zum Trailer und schützt darüber hinaus den Schlauch bei der Lagerung und dem Transport.

Anbausatz für HD-Trailer von Kärcher: Der nachrüstbare, sehr robuste, schwarze Frontbügel mit Schutzblech schützt die Motor-Pumpen-Einheit von Kärcher HD-Trailern zuverlässig vor Beschädigungen von außen. Im Falle von Servicearbeiten an Motor oder Pumpe ist die Schutzhaube komfortabel aufklappbar.

Der nachrüstbare Kranhaken zum Anbau an HD-Trailer von Kärcher sorgt mit nur einem zentralen Anschlagpunkt für einfaches und zeitsparendes Verladen und Transportieren des Trailers zum nächsten Einsatzort. 

Stabile, schwarze Abdeckplane zum effektiven Schutz des Heckbereichs von HD-Trailern von Kärcher vor Schmutz und dem unbefugten Zugriff Dritter. Der Anbausatz ist jederzeit nachrüstbar und kann zudem verschlossen werden.

Dank des nachrüstbaren Betriebsstundenzählers sind Einsatzzeiten von Kärcher HD-Trailern minutengenau nachvollziehbar. Entsprechend ermöglicht der Anbausatz präzise Kosten-Nutzen-Analysen und eignet sich insbesondere als Abrechnungsgrundlage für Mietparks.

Mit einem Volumen von 20 Litern ermöglicht der transportgesicherte Kraftstoffkanister um mehrere Stunden verlängerte Reinigungseinsätze mit HD-Trailern von Kärcher. 

Die nachrüstbare Rundumkennleuchte für HD-Trailer von Kärcher steigert deren Sichtbarkeit zu jeder Tageszeit. So erhöht das sehr auffällige Blinklicht den Schutz für Anwender, Gerät und unbeteiligte Dritte. 

Anbausatz zum Schutz des Tanks von HD-Trailern von Kärcher: sehr robuster Rammschutz, der zugleich auch als Unterfahrschutz fungiert und somit den Trailer sowohl effektiv vor Beschädigungen von außen bewahrt als auch die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer erhöht.

Die nachrüstbaren Stoßdämpfer für HD-Trailer von Kärcher schützen die Trailer beim Transport effektiv und ermöglichen zudem die Zulassung für höhere Fahrgeschwindigkeiten.

Die nachrüstbare Abdeckhaube für die Motor-Pumpen-Einheit von Kärcher HD-Trailern schützt während des Transports zum Einsatzort effektiv den Diesel- oder Benzinmotor sowie die Hochdruckpumpe des Hochdruckreinigers vor Verschmutzung.
Zubehör
Reinigungsmittel