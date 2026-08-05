Mit unserem robusten und mobilen Kaltwassertrailer HD 9/23 Ge Tr1 sind anspruchsvolle Hochdruckreinigungsarbeiten, wie sie beispielsweise im Baugewerbe oder im kommunalen Arbeitsalltag üblich sind, auch ohne externe Strom- und Wasserversorgung kein Problem. Dank des leistungsstarken und zuverlässigen Honda-Benzinmotors (EU STAGE V) und eines 1000-Liter-Wassertanks arbeitet die Maschine völlig autark. 230 Bar Arbeitsdruck und eine Wasserleistung von 930 Litern pro Stunde sorgen für ausreichend Reinigungsleistung auch bei hartnäckigen Verschmutzungen. Darüber hinaus ist das Gerät mit sinnvollen Details wie der ergonomischen EASY!Force-Hochdruckpistole ausgestattet. Die einfache Bedienbarkeit und diverse Ablagemöglichkeiten belegen die hohe Anwenderfreundlichkeit. Auf Wunsch sind auch weitere Konfigurationsvarianten des Geräts, wie zum Beispiel eine Cab-Version, oder die Ausstattung mit einer integrierten Schlauchtrommel im Heckbereich möglich.