Remorque haute pression HD HD 9/23 Ge Tr1
Une solution mobile et autonome pour les interventions de nettoyage à haute pression prolongées sur les chantiers et dans les communes : la remorque haute pression HD 9/23 Ge Tr1 dotée d'un moteur à essence Honda (EU STAGE V) et d'un réservoir d'eau de 1 000 litres.
Avec notre remorque à eau froide robuste et mobile HD 9/23 Ge Tr1, les tâches de nettoyage à haute pression exigeantes que l'on rencontre fréquemment dans le bâtiment ou lors du travail quotidien des services municipaux ne sont plus un problème, même sans alimentation électrique ni arrivée d'eau externes. Grâce au moteur à essence Honda performant et fiable (EU STAGE V) et grâce à un réservoir d'eau de 1 000 litres, la machine fonctionne de manière entièrement autonome. 230 bar de pression de travail et un débit d'eau de 930 litres par heure garantissent une puissance de nettoyage suffisante, même en cas de saletés tenaces. En outre, l'appareil est équipé de détails utiles tels que la poignée-pistolet EASY!Force ergonomique. Son concept d'utilisation simple ainsi que diverses possibilités de rangement attestent de sa grande convivialité. Sur demande, d'autres variantes de configuration de l'appareil sont également possibles, comme par exemple une version cabine, ou encore l'ajout d'un dévidoir intégré à l'arrière.
Caractéristiques et avantages
Indépendante des alimentations électriques et arrivées d'eau externes
- Des moteurs diesel Yanmar ou des moteurs à essence Honda (tous les deux EU STAGE V) pour un travail autonome.
- Réservoir d'eau de 1 000 litres pour au minimum une heure de travail à débit maximal.
- Concept de remorque intégré pour une grande mobilité et une indépendance maximale.
Utilisation facile et confortable
- Possibilités de commande ultra simples et donc parfaitement adaptées à l'utilisation dans les parcs en location.
- Équipement confortable avec démarrage électrique du moteur et dévidoir disponible en option.
- Compartiment de stockage à l'arrière pour stocker des bidons de carburant et des accessoires.
Modèle robuste pour les interventions difficiles
- Technologie haute pression Kärcher fiable et éprouvée avec une longue durée de vie.
- Pare-buffle ou bâche arrière pour la protection de l'appareil disponibles en option.
- Le système antigel intégré permet des interventions tout au long de l'année.
Plusieurs configurations possibles
- Des configurations flexibles et sur mesure pour les besoins individuels des clients.
- Variante cabine disponible en option pour l'utilisation sur les carrosseries à plateforme ou pour le montage dans des véhicules.
- Sur demande, les réservoirs peuvent également être fournis dans des coloris spéciaux.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|400 - 930
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Constructeur du moteur
|Honda
|Type de moteur
|GX 390
|Poids (avec accessoire) (kg)
|600
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 15 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance d'arrosage: 1050 mm
- Servo Control
- Powerbuse
Équipement
- Fonction de dosage de détergent: Aspiration
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage mobile à haute pression dans le bâtiment, par exemple pour les engins ou véhicules de chantier
- Pour la location dans le cadre de parcs de location pour diverses interventions de nettoyage
- Idéal pour les prestataires de nettoyage, par exemple pour l'effacement de graffitis
- Nettoyage mobile à haute pression dans le secteur municipal, par exemple dans les parcs