Avec notre remorque à eau froide robuste et mobile HD 9/23 Ge Tr1, les tâches de nettoyage à haute pression exigeantes que l'on rencontre fréquemment dans le bâtiment ou lors du travail quotidien des services municipaux ne sont plus un problème, même sans alimentation électrique ni arrivée d'eau externes. Grâce au moteur à essence Honda performant et fiable (EU STAGE V) et grâce à un réservoir d'eau de 1 000 litres, la machine fonctionne de manière entièrement autonome. 230 bar de pression de travail et un débit d'eau de 930 litres par heure garantissent une puissance de nettoyage suffisante, même en cas de saletés tenaces. En outre, l'appareil est équipé de détails utiles tels que la poignée-pistolet EASY!Force ergonomique. Son concept d'utilisation simple ainsi que diverses possibilités de rangement attestent de sa grande convivialité. Sur demande, d'autres variantes de configuration de l'appareil sont également possibles, comme par exemple une version cabine, ou encore l'ajout d'un dévidoir intégré à l'arrière.