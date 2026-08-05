Hochdruckreiniger HD 10/19-4 St H
Einfach bedienbarer, stationärer Hochdruckreiniger mit hoher Durchflussmenge von 1000 l/h. Robust und hochwertig ausgestattet – ideal für die Landwirtschaft oder Lebensmittelindustrie.
Dieser stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger überzeugt mit komfortabler Bedienung, einer Durchflussmenge von 1000 l/h und einem Druck von 190 Bar, eine Zulauftemperatur von bis zu 85 °C ist möglich. Die Pumpe wird durch einen großen Wasserfilter geschützt. Nicht nur die Installation, auch die Bedienung und Wartung sind einfach und anwenderfreundlich. Die elektronische Überwachung und Anzeige von Fehlern garantieren eine hohe Betriebssicherheit. Dank des 4-poligen, langsam laufenden E-Motors ist eine lange Standzeit möglich, und durch die Kurbelwellenpumpe mit hochwertigem Messing-Zylinderkopf sowie das Gehäuse und den Rahmen aus Edelstahl bietet das Gerät eine ausgezeichnete Langlebigkeit. Der Hochdruckreiniger enthält einen Wasservorlagebehälter mit Trockenlauf- und Entkalkungsschutz, der Leerstand des Entkalkungsschutzes wird angezeigt. Außerdem kann Reinigungsmittel angesaugt und über ein Ventil dosiert werden, auch hier ist eine Leermeldeanzeige vorhanden. Die Auslieferung erfolgt ohne Zubehör, dieses kann an jeder Entnahmestelle ausgewählt werden: Manometer, Stundenzähler, Ansaugung für zweites Reinigungsmittel, automatische Druckentlastung und verschiedene Fernbedienungen.
Merkmale und Vorteile
Qualitativ hochwertige AusstattungVorlagebehälter mit Ventil, Entkalkungs- und Trockenlaufschutz. Sehr robuster Rahmen und Abdeckung aus Edelstahl. Vorbereitet für den Anschluss von Fernbedienungen.
Langlebig und robustSehr robuster Rahmen und Abdeckung aus Edelstahl. 4-poliger, langsam laufender Elektromotor garantiert eine längere Standzeit. Zuverlässig und langlebig: Die Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe sorgt für optimalen Druck.
Elektronische Überwachung für höhere BetriebssicherheitAbschalten bei Wassermangel, LEDs: Bereitschaft, Service, Fehler. Abschaltung bei Über-/Unterspannung. Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall.
Unkomplizierte, einfache Bedienung
- Nur ein Drehschalter für alle Funktionen garantiert eine einfache Bedienung ohne langwierige Einlernzeiten.
- Besonders anwenderfreundlich dank selbsterklärender Symbole. Keine lange Einarbeitung nötig.
- LED-Leuchten zeigen den Status der wichtigsten Gerätefunktionen an
Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen
- Manometer und Betriebsstundenzähler sind optional erhältlich.
- Eine automatische Druckentlastung ist optional verfügbar.
Reinigungsmittelansaugung mit Ventil und Leermeldeanzeige
- Das Ansaugsystem für das Reinigungsmittel mit Dosierventil und Leermeldeanzeige ist Teil der hochwertigen Standardausstattung.
- Optional: zweite Ansaugung mit Ventil und Leermeldeanzeige.
- Reinigungsmitteldosierung auf der Saugseite.
Robuste Ausführung für harte Arbeitseinsätze
- Für den täglichen Arbeitseinsatz entwickelt.
- Höhere Standzeiten, weniger Wartungsaufwand und geringere Kosten. Ideal für industrielle Einsätze.
- Der Einsatz heißen Wassers steigert die Reinigungseffizienz erheblich.
Großer Wasserfilter integriert
- Großer Wasserfeinfilter für einen optimalen Schutz der Pumpe.
- Bequem zu erreichen, einfach zu reinigen.
- Gewährleistet hohe Lebensdauer aller hochdruckführenden Komponenten.
Einfache Installation und Wartung
- Im Servicefall sind alle Komponenten einfach und schnell zugänglich.
- Zeit- und kostensparende Installation vor Ort.
- Flächendeckendes Servicenetz mit bestens geschulten Service-Technikern.
Jederzeit schnell einsatzbereit
- Auf Knopfdruck verfügbar, ohne Rüstzeiten und Transport mobiler Geräte.
- Sobald die Pistole betätigt wird, startet die Pumpe mit der Förderung. Dies ermöglicht bequemes Arbeiten an jedem Abnahmepunkt.
- Fixe Installation ohne Gefahren: keine Schmutzverschleppung oder lose Schläuche
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|500 - 1000
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|50 - 190 / 5 - 19
|Max. Druck (bar/MPa)
|250 / 25
|Zulauftemperatur (°C)
|85
|Anschlussleistung (kW)
|7
|Absicherung (A)
|16
|Anschlusskabel (m)
|5
|Wasserzulauf
|1″
|Anzahl Nutzer
|1
|Mobilität
|Stationär
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|89
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|98.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Lieferumfang
- Servo Control
- Powerdüse
- Rahmen und Abdeckung: Edelstahl
- Vorbereitet für Servo Control
- Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung
Ausstattung
- Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Vordruckpumpe
- Verkalkungsschutz
- Trockenlaufschutz
- Großer Wasserfeinfilter
- Vorlagebehälter mit Schwimmerventil
- Vorbereitet für Fernbedienung
- RM1 Dosierung
- Ölstandschauglas
- Ölmessstab
- Luftgekühlter Motor
Anwendungsgebiete
- Ideal geeignet für Reinigungseinsätze in der Lebensmittelindustrie
- Ideal für Anwendungen in der Lebensmittel-, Kosmetik- und chemischen Industrie
- Ideal für die Reinigung im industriellen Umfeld, beispielsweise zur Reinigung von Produktionsanlagen
- Fahrzeug- und Maschinenreinigung im Automotive, Industrie- und Landwirtschaftsbereich
- Reinigung von Stallungen in der Landwirtschaft
- Geeignet zum Einsatz in Produktions-, Lager-, Logistik- und Schwerindustriehallen
- Landwirtschaft
- Hochdruckreinigung von Maschinen und Equipment im baugewerblichen, landwirtschaftlichen und kommunalen Bereich
- Ideal für Werkstätten aller Art, Autovermietungen und in Autowaschanlagen
- Industrie
Zubehör
Reinigungsmittel
HD 10/19-4 St H Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.