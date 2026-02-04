Hochdruckreiniger HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
Stationärer Heißwasser-Hochdruckreiniger: überzeugt durch Robustheit, Langlebigkeit und einfache Bedienung. Er ist für den Dauereinsatz geeignet und umfasst eine hochwertige Ausstattung.
Mit einem Druck von 210 Bar und einer Fördermenge von 1000 l/h ist diese stationäre Heißwasser-HDS-Maschine mit Gasbrenner ideal für den Dauereinsatz im industriellen Bereich und in der Landwirtschaft. Mit robuster Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf sowie langlebigem Gehäuse und Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Pumpe wird durch einen großen Wasserfilter geschützt. Der Hochdruckreiniger umfasst einen integrierten Wasservorlagebehälter mit Entkalkungsschutz und Leermeldeanzeige sowie einen 4-poligen, langsam laufenden E-Motor mit Wasserkühlung. Das Reinigungsmittel wird über ein Dosierventil angesaugt, und der Leerstand wird angezeigt. Mithilfe des Drehschalters gestaltet sich die Bedienung des Geräts ausgesprochen einfach. Auch die Installation und die Wartung sind benutzerfreundlich ausgelegt, und durch die elektronische Überwachung ist eine hohe Betriebssicherheit gewährleistet. Die Maschine wird ohne Zubehör ausgeliefert, dieses kann individuell an jeder Arbeitsstelle (Entnahmestelle) ausgewählt werden. Optional verfügbar: Manometer, Stundenzähler, Ansaugung für zweites Reinigungsmittel, automatische Druckentlastung, verschiedenste Fernbedienungen.
Merkmale und Vorteile
Intuitive und einfache BedienungNur ein Drehschalter für alle Funktionen garantiert eine einfache Bedienung ohne langwierige Einlernzeiten. Praktische Fehleranzeige informiert Anwender unmittelbar und spart Zeit. Selbsterklärende Symbole und ein übersichtliches Bedienfeld machen das Gerät leicht verständlich und steigern die Produktivität.
Gasbrenner getestet, geprüft und zertifiziert von KiwaKiwa-Zertifizierung: objektive Anforderungen sind erfüllt. Hohe Heizleistung. Mit bewährter und effizienter Kärcher Brennertechnologie für geringen Kraftstoffverbrauch.
Höchstleistungs-KurbelwellenpumpeZuverlässig und langlebig: Die Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe sorgt für optimalen Druck. Robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und hochwertigen Materialien sichern eine hohe Standzeit. Höhere Standzeiten, weniger Wartungsaufwand und geringere Kosten. Ideal für industrielle Einsätze.
Wassergekühlter 4-poliger Elektromotor
- Wassergekühlter Motor für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit.
- Für hohe Leistung und geringe Wartungskosten.
- 4-poliger, langsam laufender Elektromotor garantiert eine längere Standzeit.
Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit
- Überwachung der Flammen- und Abgastemperatur, Schutz gegen Wassermangel/ Überdruck, Entkalkungsschutz mit Leermeldeanzeige und Überwachung auf Fehlfunktion gewährleisten sicheren, langlebigen Betrieb.
- Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall.
- Automatische Abschaltung bei Über- oder Unterspannung.
Qualitativ hochwertige Ausstattung
- Der Wasservorlagebehälter mit Entkalkungsschutz und Leermeldeanzeige schützt die Heizschlange und das komplette System vor Kalkablagerungen.
- Robustes Gehäuse und Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl.
- Das Ansaugsystem für das Reinigungsmittel mit Dosierventil und Leermeldeanzeige ist Teil der hochwertigen Standardausstattung.
Hohe Flexibilität
- Optional können Fernbedienungen direkt an der Entnahmestelle eingesetzt werden.
- Stundenzähler und Manometer sowie eine automatische Druckentlastung zum Schutz der Zubehöre und Rohrleitungen sind optional erhältlich.
- Für jedes Einsatzziel und jede Reinigungsaufgabe bietet Kärcher das passende Zubehör aus dem umfassenden Sortiment für Hochdruckreiniger.
Großer, transparenter Wasserfeinfilter
- Leicht zugänglicher Wasserfilter schützt die Pumpe vor Partikeln im Wasser.
- Gewährleistet hohe Lebensdauer aller hochdruckführenden Komponenten.
- Integrierter Wasserfilter lässt sich werkzeuglos ausbauen und reinigen.
Reinigungsmittelansaug- und dosiersystem für noch bessere Reinigungsergebnisse
- Über die Dosierungseinstellung können Reinigungsmittel präzise je nach Verschmutzungsgrad dosiert werden.
- Das Ansaugsystem für das Reinigungsmittel mit Dosierventil und Leermeldeanzeige ist Teil der hochwertigen Standardausstattung.
- Die Ansaugung eines zweiten Reinigungsmittels mit Leermeldeanzeige und Dosierventil ist optional erhältlich.
Einfache Wartung und hohe Servicefreundlichkeit
- Leichter Zugang zu allen service- und wartungsrelevanten Komponenten.
- Flächendeckendes Servicenetz mit bestens geschulten Service-Technikern.
- Die Anzeige von Fehlercodes, Betriebszustand, Wartungsintervall der Pumpe und Überwachung auf fehlerhaften Betrieb des Brenners und der gesamten Maschine erleichtern den Service.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|min. 500 - max. 1000
|Arbeitsdruck (bar)
|210
|Anschlussleistung (kW)
|8
|Wärmeenergie (kW)
|78.5
|Anschlusskabel (m)
|5
|Wasserzulauf
|1″
|Anzahl gleichzeitiger Anwender
|1 - 1
|Mobilität
|Stationär
|Absicherung (A)
|25
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|177
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|187
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1142 x 578 x 790
Lieferumfang
- Flammüberwachung
- Vorbereitet für Servo Control
- Vorbereitet für Fernbedienung
- Powerdüse
- Reinigungsmittelfunktion: Ansaugung
Ausstattung
- Ölmessstab
- Ölstandschauglas
- Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung
- RM1 Dosierung
- Trockenlaufschutz
- Vorlagebehälter mit Schwimmerventil
- Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Wassergekühlter Motor
- Rahmen und Abdeckung: Stahl, pulverbeschichtet
Anwendungsgebiete
- Fahrzeug- und Maschinenreinigung im Automotive-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich
- Ideal für Anwendungen in der Lebensmittel- und chemischen Industrie
- Für Einsätze im Transport- und Logistikgewerbe
- Landwirtschaft
- In Produktionshallen und Werkstätten, wo Warmwasser erforderlich ist
- Vielseitiger Einsatz im industriellen Umfeld, z. B. zur Reinigung von Produktionsanlagen
- Öffentlicher Dienst
- Reinigung von Traktoren, Maschinen und Anbaugeräten in der Landwirtschaft
- Zur Kalt- oder Heißwasser-Hochdruckreinigung
Zubehör
Reinigungsmittel
HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.