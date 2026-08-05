Hochdruckreiniger HD 9/20-4 S ST Classic
Genauso robust wie reinigungsstark: der stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 9/20-4 S St Classic für harte Reinigungseinsätze. Kinderleichte und mühelose Montage, Bedienung, Wartung.
Für einen ausdauernden, langlebigen und sehr zuverlässigen Betrieb unter harten Arbeitsbedingungen ausgelegter Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 9/20-4 S St Classic. Dafür ist das stationäre und sehr robust konstruierte Gerät mit einer einfach einzustellenden, starken Kurbelwellenpumpe sowie einem langsam laufenden, 4-poligen Motor mit automatischer Abschaltung und Luft- und Wasserkühlung ausgestattet. Während die Pumpe wirkungsvoll von einem integrierten und einfach zu reinigenden Wasserfilter geschützt wird, spricht auch die übrige Serienausstattung für sich, denn auch Pistole, Lanze, 10 Meter Hochdruckschlauch sowie Powerdüse sind bereits im Lieferumfang enthalten. Für ein besonders schnelles und komfortables Handling sind diese jeweils zusätzlich noch mit unseren innovativen EASY!Lock-Schnellverschlüssen ausgerüstet. Für beste Reinigungsleistungen entwickelt das Gerät aus 7 kW Motorleistung bis zu 200 Bar Arbeitsdruck und kommt damit auf eine stündliche Schwemmleistung von 900 Litern. Darüber hinaus sind Service- und Wartungsarbeiten beim HD 9/20-4 S St Classic genauso schnell erledigt wie die Montage seines sehr stabilen Stahlrahmens an der Wand oder am Boden.
Merkmale und Vorteile
Leistungsstarke und robuste Kurbelwellenpumpe mit Zylinderkopf aus Messing und Kolben mit KeramikhülsenHohe Leistung bei hoher Effizienz. Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten. Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur.
Robuste, stationäre KonstruktionEin robuster Stahlrohrrahmen schützt das Gerät sicher vor Beschädigungen. Langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät. Der stabile Rohrrahmen schützt das Gerät im harten Dauereinsatz.
Classic-Zubehör mit EASY!Lock-AnschlüssenRobustes und langlebiges Zubehör. Schneller Auf- und Abbau sowie einfacher Zubehörwechsel. Einfach zu bedienen
Übersichtliches Maschinenkonzept
- Großer Wasserfilter zum Schutz der Pumpe.
- Druck und Wassermenge lassen sich direkt an der Pumpe einstellen.
- Füllstand und Qualität des Öls lassen sich einfach mithilfe von Schauglas und Peilstab ablesen.
Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung, robuste Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf
- Vereint effiziente Wasserkühlung mit robuster Luftkühlung für maximale Kühlleistung auch bei schwankenden Umgebungs- oder Wassertemperaturen.
- Für hohe Lebensdauer, Zuverlässigkeit.
- Bewährte Qualitätskomponenten von Kärcher garantieren eine hohe Lebensdauer.
Intuitive Bedienung und einfache Wartung
- Integrierter Wasserfilter lässt sich werkzeuglos ausbauen und reinigen.
- Einfache Bedienung.
- Gute Zugänglichkeit für einfachen Service und problemlose Wartung.
Hohe Flexibilität
- Das umfangreiche Zubehörangebot ermöglicht ergonomische und ökonomische Reinigungslösungen in vielen Bereichen.
- Reichhaltiges Zubehör für vielfältige Anwendungen.
- Minimaler Montageaufwand.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|376 - 424
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|450 - 900
|Zulauftemperatur (°C)
|60
|Arbeitsdruck (bar)
|50 - 200
|Max. Druck (bar)
|260
|Anschlussleistung (kW)
|7
|Anschlusskabel (m)
|5
|Düsengröße
|047
|Wasserzulauf
|1″
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|49.7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|55.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|720 x 522 x 418
Lieferumfang
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 315 bar
- Strahlrohr: 840 mm
- Powerdüse
Ausstattung
- Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung
- Druckabschaltung
- Integrierter Wasserfeinfilter
- Ölstandschauglas
- Wassereingang aus Messing
Anwendungsgebiete
- Reinigung von Stallungen in der Landwirtschaft
- Ideal für Autohäuser, Fahrzeugvermietungen und Tankstellen
- Fahrzeug- und Maschinenreinigung im Automotive-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich
- Reinigung von Traktoren, Maschinen und Anbaugeräten in der Landwirtschaft
- Hochdruckreinigung von Maschinen und Equipment im baugewerblichen, landwirtschaftlichen und kommunalen Bereich
- Zur Reinigung von Produktions-, Lager- und Logistikhallen sowie Verladeflächen
- Ideal für vielfältige Anwendungen im Transport- und Logistikgewerbe
- Industrie
- Landwirtschaft
Zubehör
Reinigungsmittel
HD 9/20-4 S ST Classic Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.