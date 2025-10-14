AKKU-GRAS- UND -STRAUCHSCHERE

Die Kärcher Akku-Gras- und -Strauchscheren eignen sich perfekt für feine und präzise Arbeiten in Ihrem Garten. Dank des bewährten 2-in-1-Systems lassen sich Sträucher, Hecken und Buschgewächse, aber auch kleinere Rasenflächen schnell und einfach zurechtschneiden. Das Ergebnis sind saubere Kanten, die Ihrem Garten ein gepflegtes Erscheinungsbild verleihen.

Produkt

0 Produkte
Akku Grasschere, Akku Strauchschere von Kärcher

Features

2-in-1-Funktion bei einer Akku-Gras- und Strauchschere von Kärcher

2-in-1-Funktion: Müheloser Wechsel zwischen Gras- und Strauchmesser – je nach Bedarf.

Werkzeugloser Messerwechsel bei einer Akku-Gras- und Strauchschere von Kärcher

Werkzeugloser Messerwechsel: Dank des intelligenten Schraubsystems.

Gras- und -Strauchschere: Führungsschutz

Führungsschutz und Halterungsöse: Zum platzsparenden Verstauen.

Ergonomischer Griffbereich bei einer Akku-Gras- und Strauchschere von Kärcher

Ergonomisches Griffdesign: Für angenehmen Halt auch bei längeren Arbeiten.

Anwendung und Vorteile

Müheloser und werkzeugloser Wechsel zwischen Gras- und Strauchmesser. Dadurch können verschiedene Arten der Gartenarbeit durchgeführt werden, ohne mehrere Geräte zu benötigen.

Akku Grasschere von Kärcher

Grasscheren

Die Grasscheren dienen zum Kürzen von Rasenkanten rund ums Haus, das Blumenbeet, den Gemüsegarten oder auch die Terrasse – gerade dort, wo der Rasenmäher nicht hinreicht.

Akku Strauchschere von Kärcher

Strauchscheren

Die Strauchscheren machen das Kürzen und Modellieren von Sträuchern und Büschen kinderleicht.

Akku Grasschere, Akku Strauchschere: Führungsschutz und Aufhängeöse

Führungsschutz und Aufhängeöse

Zum platzsparenden Verstauen.

Akku Grasschere, Akku Strauchschere: Ergonomisches Griffdesign

Ergonomisches Griffdesign

Für angenehmen Halt auch bei längeren Arbeiten.

Akku Grasschere, Akku Strauchschere: Permanente Anzeige des Akkuzustands

Permanente Anzeige des Akkuzustands

Dank integrierter LED-Anzeige (GSH 4-4 Plus).

GSH 4-4 Plus Battery Set

Diamantgeschliffene Messer

Die doppelseitigen Klingen sind besonders scharf und ermöglichen ein exaktes Schnittbild an Gras und Sträuchern. Die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Klingen sind besonders langlebig und erfordern weniger Wartung.

Akku Grasschere, Akku Strauchschere von Kärcher

Teleskopstiel

Die ergonomische Lösung für das Schneiden von Rasenkanten: Mit diesem Stiel können Sie die Arbeitshöhe flexibel einstellen, sodass Sie sich beim Schneiden Ihrer Rasenkanten nicht bücken müssen. Die Verlängerung ist speziell für die Akku-Grasschere GSH 4-4 Plus entwickelt worden. Der Stiel ist in einer Arbeitshöhe zwischen 74 und 116 Zentimetern stufenlos verstellbar.

Akku Grasschere, Akku Strauchschere von Kärcher

Highlights

Der kompakte 2-in-1-Helfer: Die Akku-Grasschere dient zum Kürzen von Rasenkanten rund ums Haus, das Blumenbeet, den Gemüsegarten oder die Terrasse, und die Strauchschere macht das Kürzen und Modellieren von Sträuchern kinderleicht.

icon_arrow

Vergleich

GSH 18-20 Battery

Wechselakkusystem: 18 V Battery Power
Nutzung mit Teleskopstange möglich: nein
Schnittlänge Strauchmesser: 20 cm
Schnittbreite Grasmesser: 12 cm
Max. Laufzeit je Akkuladung: 100 min
Max. Leistung je Akkuladung Strauchschnitt: 800 m
Max. Leistung je Akkuladung Grasschnitt: 1000 m
Gewicht mit Zubehör und Akku: 1,7 kg

GSH 4-4 Plus Battery Set

Wechselakkusystem: 4 V Battery Power
Nutzung mit Teleskopstange möglich: ja
Schnittlänge Strauchmesser: 11 cm
Schnittbreite Grasmesser: 8 cm
Max. Laufzeit je Akkuladung: 60 min
Max. Leistung je Akkuladung Strauchschnitt: 450 m
Max. Leistung je Akkuladung Grasschnitt: 600 m
Gewicht mit Zubehör und Akku: 0,65 kg

Kärcher Battery Power Akkuplattformen

18 V Kärcher Battery Power Akkuplattform

Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege kleinerer und mittlerer Gärten, Aussenanlagen und Flächen.

18 V Plattform Home & Garden

36 V Kärcher Battery Power Akkuplattform

Für grosse Gärten und Flächen bietet die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien zur Reinigung und Gartenarbeit.
 

36 V PLATTFORM HOME & GARDEN
Vorteile im Kärcher-Onlineshop

Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop

√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment

√ Professionelle und individuelle Beratung

√ Kostenloser Versand ab CHF 50.00

√ Sichere Zahlungsmöglichkeiten

√ Sichere Bestellung via SSL

√ Einfache Reparaturabwicklung über Klarer Fall

√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen

Onlineshop-Informationen

Beratung, Service und Verkauf

Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.

Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!

Folgen Sie uns: Sie möchten zukünftig über unsere Produktneuheiten und Aktionen informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen!

Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.

Händlersuche
Kärcher kontaktieren
NEWSLETTER ABONNIEREN
Folgen Sie uns auf Social Media
Broschüren entdecken
Newsroom entdecken