AKKU-GRAS- UND -STRAUCHSCHERE
Die Kärcher Akku-Gras- und -Strauchscheren eignen sich perfekt für feine und präzise Arbeiten in Ihrem Garten. Dank des bewährten 2-in-1-Systems lassen sich Sträucher, Hecken und Buschgewächse, aber auch kleinere Rasenflächen schnell und einfach zurechtschneiden. Das Ergebnis sind saubere Kanten, die Ihrem Garten ein gepflegtes Erscheinungsbild verleihen.
Produkt
Features
2-in-1-Funktion: Müheloser Wechsel zwischen Gras- und Strauchmesser – je nach Bedarf.
Werkzeugloser Messerwechsel: Dank des intelligenten Schraubsystems.
Führungsschutz und Halterungsöse: Zum platzsparenden Verstauen.
Ergonomisches Griffdesign: Für angenehmen Halt auch bei längeren Arbeiten.
Anwendung und Vorteile
Müheloser und werkzeugloser Wechsel zwischen Gras- und Strauchmesser. Dadurch können verschiedene Arten der Gartenarbeit durchgeführt werden, ohne mehrere Geräte zu benötigen.
Grasscheren
Die Grasscheren dienen zum Kürzen von Rasenkanten rund ums Haus, das Blumenbeet, den Gemüsegarten oder auch die Terrasse – gerade dort, wo der Rasenmäher nicht hinreicht.
Strauchscheren
Die Strauchscheren machen das Kürzen und Modellieren von Sträuchern und Büschen kinderleicht.
Führungsschutz und Aufhängeöse
Zum platzsparenden Verstauen.
Ergonomisches Griffdesign
Für angenehmen Halt auch bei längeren Arbeiten.
Permanente Anzeige des Akkuzustands
Dank integrierter LED-Anzeige (GSH 4-4 Plus).
GSH 4-4 Plus Battery Set
Diamantgeschliffene Messer
Die doppelseitigen Klingen sind besonders scharf und ermöglichen ein exaktes Schnittbild an Gras und Sträuchern. Die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Klingen sind besonders langlebig und erfordern weniger Wartung.
Teleskopstiel
Die ergonomische Lösung für das Schneiden von Rasenkanten: Mit diesem Stiel können Sie die Arbeitshöhe flexibel einstellen, sodass Sie sich beim Schneiden Ihrer Rasenkanten nicht bücken müssen. Die Verlängerung ist speziell für die Akku-Grasschere GSH 4-4 Plus entwickelt worden. Der Stiel ist in einer Arbeitshöhe zwischen 74 und 116 Zentimetern stufenlos verstellbar.
Highlights
Vergleich
GSH 18-20 Battery
Wechselakkusystem: 18 V Battery Power
Nutzung mit Teleskopstange möglich: nein
Schnittlänge Strauchmesser: 20 cm
Schnittbreite Grasmesser: 12 cm
Max. Laufzeit je Akkuladung: 100 min
Max. Leistung je Akkuladung Strauchschnitt: 800 m
Max. Leistung je Akkuladung Grasschnitt: 1000 m
Gewicht mit Zubehör und Akku: 1,7 kg
GSH 4-4 Plus Battery Set
Wechselakkusystem: 4 V Battery Power
Nutzung mit Teleskopstange möglich: ja
Schnittlänge Strauchmesser: 11 cm
Schnittbreite Grasmesser: 8 cm
Max. Laufzeit je Akkuladung: 60 min
Max. Leistung je Akkuladung Strauchschnitt: 450 m
Max. Leistung je Akkuladung Grasschnitt: 600 m
Gewicht mit Zubehör und Akku: 0,65 kg
Kärcher Battery Power Akkuplattformen
18 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege kleinerer und mittlerer Gärten, Aussenanlagen und Flächen.
36 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Für grosse Gärten und Flächen bietet die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien zur Reinigung und Gartenarbeit.
