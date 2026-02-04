Akku-Laubsauger BLV 36-240 Battery

Der leistungsstarke Laubsauger BLV 36-240 Battery bläst, saugt und häckselt gerade auch nasse Grünabfälle mit bis zu 240 km/h einfach weg. Saug- und Blasrohr sind separat abnehmbar.

Nasse Blätter, Rasen- und Heckenschnittreste kleben gern am Boden fest wie tapeziert. Vor allem aus Ecken sind feuchte Pflanzenreste kaum mehr herauszubekommen. Um diesen Bodensatz zügig zu beseitigen, braucht es einen ganzen Aufräumtrupp. Oder den akkubetriebenen BLV 36-240 Battery, der schafft es alleine. Mit High-Power und einem Luftstrom von 770 m³/h beseitigt der kraftvolle Laubsauger gerade auch nasse Grünabfälle. Die benötigte Tatkraft lässt sich stufenlos über die Drehzahl regulieren, sodass zwischen maximaler Akkulaufzeit oder Leistung gewählt werden kann. Ein weiterer Wahlhebel sorgt für einen Wechsel zwischen den Einstellungen Blasen oder Saugen, die auch in Kombination verwendet werden können. Beim Saugen kommt der große Laubsack zum Einsatz, in den sämtliche Grünabfälle gleich kleingehäckselt werden. Damit der Umgang bei längeren Arbeitsintervallen nicht ermüdend ist, wurde auf Tragekomfort mittels eines ergonomischen Zweihandgriffs zur optimalen Gewichtsverteilung und auf abnehmbare Führungsrollen geachtet. Diese gestalten das Arbeiten leicht und effizient. Saug- und Blasrohr können ebenfalls separat abgenommen werden. Ein Akku ist nicht im Set enthalten.

Merkmale und Vorteile
Akku-Laubsauger BLV 36-240 Battery: Saug- und Blasrohr einzeln abnehmbar
Saug- und Blasrohr einzeln abnehmbar
Ermüdungsfreies Arbeiten durch Gewichtsreduktion über separat abnehmbare Teile.
Akku-Laubsauger BLV 36-240 Battery: Variable Drehzahlregulierung
Variable Drehzahlregulierung
Ermöglicht stufenlose Anpassung der Geschwindigkeit je nach Aufgabe.
Akku-Laubsauger BLV 36-240 Battery: Wahlhebel zur Funktionseinstellung
Wahlhebel zur Funktionseinstellung
Stufenlose Einstellung zwischen Saugen und Blasen, auch in Kombination möglich.
Zweithandgriff
  • Sichert eine optimale Gewichtsverteilung und einfache Handhabung.
Abnehmbare Führungsrollen
  • Gestalten das Arbeiten leichter und zugleich effizienter.
45 Liter Fangsackvolumen
  • Garantiert langes, unterbrechungsfreies Arbeiten.
Häckselrad aus Metall
  • Verbessert die Häckselleistung und erhöht die Lebensdauer des Geräts.
Bürstenloser Motor
  • Für eine längere Laufzeit und verbesserte Lebensdauer des Geräts.
Abnehmbare Flachdüse
  • Für die präzise und punktuelle Reinigung. Das Laub kann z.B. gezielt auf einen Haufen geblasen werden.
Spezifikationen

Technische Daten

Akku-Gerät
Akkuplattform 36-V-Akkuplattform
Antrieb Bürstenloser Motor
Turbo Boost Knopf Nein
Geschwindigkeitsregulierung Ja
Arbeitslautstärke (dB(A)) 104
Blasmodus Luftgeschwindigkeit (km/h) max. 240
Saugmodus Luftgeschwindigkeit (km/h) max. 130
Fangsackvolumen (l) 45
Spannung (V) 36
Leistung je Akkuladung - Blasmodus (m²) max. 1100 (5,0 Ah)
Leistung je Akkuladung - Saugmodus (l) max. 150 (5,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung (min) max. 20 (5,0 Ah)
Farbe Schwarz
Gewicht ohne Zubehör (kg) 4.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 6.7
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1290 x 230 x 380

Lieferumfang

  • Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
  • Abnehmbare Flachdüse
  • Fangsack
  • Abnehmbare Führungsrollen
  • Schultergurt
Anwendungsgebiete
  • Laub
  • Grünabfälle
  • Gehwege ums Haus
  • Flächen rund um Haus und Garten
