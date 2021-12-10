Werkzeuge pflegen nach dem Baumschnitt

Damit das Baumschneiden auch beim nächsten Mal gelingt, kümmert man sich am besten sofort um die Wartung der Baumpflegewerkzeuge:

Für die Pflege der Astschere reicht es, das Schneidmesser mit einer Bürste zu reinigen. Die Qualität der Schneidmesser bleibt erhalten, wenn diese nach jeder Verwendung mit dünnflüssigem Maschinenöl oder Sprühöl eingerieben bzw. besprüht werden. Das sorgt für die nötige Schmierung und Schutz vor Rost. Zudem sollten die Schrauben und Muttern der Astschere regelmässig auf festen Sitz überprüft werden. Empfohlen wird auch, nach dem Baumschnitt die verwendeten Gartengeräte zu desinfizieren, um das Übertragen bestimmter Gehölzkrankheiten zu verhindern.

Zur Wartung der Kettensäge gehört nach jedem Einsatz die Reinigung der Kette: Mit Spezialreiniger werden Harz und Verunreinigungen entfernt. Das Gerät kann trocken mit einer harten Bürste gereinigt werden, zuvor sollte jedoch unbedingt der Akku entfernt werden. Auch der Ölstand und die korrekte Schmierung müssen geprüft werden. Man sollte immer ausreichend Kettenöl nachfüllen, um die Lebensdauer von Kette und Gerät zu verlängern. Ist genug spezielles Kettenöl im Tank, sollte man noch die Verteilung des Schmierstoffs kontrollieren: Entweder im einminütigen Leerlauf mit dem Schwert nach unten über einem hellen Untergrund nach Öltropfen schauen oder nach dem Leerlauf vorsichtig die Kette anheben (Achtung: Verletzungsgefahr) und die Führungsschiene auf einen dünnen Ölfilm prüfen.

Die Kettenspannung muss man ebenfalls regelmässig, am besten immer auch vor Gebrauch, überprüfen und gegebenenfalls justieren – die Kette darf nicht durchhängen. Die Zähne der Sägekette sollten bei Bedarf nachgeschärft werden, denn eine scharfe Kette sorgt für bessere Schnitte und mehr Sicherheit. Dazu wird eine zur Kettenteilung passende Rundfeile verwendet. Alternativ kann man die Kettensäge vom Fachmann schärfen lassen. Das Kettensägenschwert muss nach einigen Arbeitsstunden eventuell von Umlaufkanten befreit und auf Beschädigungen geprüft, gegebenenfalls ausgetauscht werden. Das kann man auch von Profis erledigen lassen.