Entretien des outils après la taille d’un arbre

Afin de réutiliser sans souci vos outils lors de votre prochaine taille, mieux vaut les entretenir immédiatement.

Pour les coupe-branches, il suffit de nettoyer la lame à l’aide d’une brosse. La qualité de la lame reste inchangée si vous la lubrifiez avec une huile liquide ou en spray. Cela permet à la fois de la graisser et de la protéger de la rouille. Vous devez en outre vérifier régulièrement que les vis et écrous du coupe-branches sont correctement serrés. Il est également conseillé de désinfecter les outils de jardinage après avoir taillé un arbre, afin d’éviter la transmission de maladies.

L’entretien d’une tronçonneuse passe par le nettoyage de la chaîne après chaque utilisation. Le recours à un nettoyant spécial permet d’éliminer la résine et les impuretés. Vous pouvez également nettoyer l’appareil à sec à l’aide d’une brosse dure. Dans ce cas, vous devez cependant impérativement retirer la batterie. Le niveau d’huile et la bonne lubrification doivent aussi faire l’objet d’une vérification. Le niveau d’huile doit toujours être suffisant afin de prolonger la durée de vie de la chaîne et de l’outil. Si la quantité d’huile de chaîne dans le réservoir est suffisante, contrôlez tout de même la distribution du lubrifiant: soit vous vérifiez la présence de gouttelettes d’huile en marche à vide par intervalles d’une minute avec le lamier orienté vers le bas sur un fond clair, soit, après la marche à vide, vous levez prudemment la chaîne (attention: risque de blessure) et vous vérifiez la présence d’un fin film d’huile sur les rails de guidage.

Vous devez également vérifier (et ajuster le cas échéant) régulièrement la tension de la chaîne, au mieux avant chaque utilisation. La chaîne ne doit pas être lâche. Au besoin, affûtez les dents de la chaîne de sciage: une chaîne tranchante assure à la fois une meilleure coupe et une sécurité accrue. Pour ce faire, utilisez une lime ronde adaptée au pas de chaîne. Vous pouvez également confier la tronçonneuse à un professionnel afin qu’il l’affûte. Après quelques heures de travail, vous devrez peut-être libérer le guide de la tronçonneuse du bord périphérique et vérifier l’absence de défaut, voire au besoin le remplacer. Ces opérations peuvent également être réalisées des professionnels.