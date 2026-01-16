Akku-Teleskopsäge PSW 18-20 Battery
Mit der Akku-Teleskopsäge PSW 18-20 Battery ist jedes Geäst in bis zu 4 Metern Höhe einfach zu erreichen. Für eine sichere und komfortable Baumpflege.
Dank ihres praktischen Verlängerungseinsatzes eignet sich die Akku-Teleskopsäge PSW 18-20 Battery perfekt für die Baumpflege in der Höhe. Der optimierte 30°-Schwertwinkel bietet einen komfortablen Schnitt von Ästen in bis zu 4 Metern Höhe, während man selbst sicher auf dem Boden stehen bleibt. Die einfache Kettenspannung und die automatische Kettenschmierung bieten eine mühelose Bedienung des Geräts. Der mitgelieferte Schultergurt erleichtert die Handhabung auch bei längerem Arbeiten. Im Lieferumfang sind das Gerät, das Schwert, die Kette, der Schwertschutz, der Schultergurt, der Inbusschlüssel für die Kettenspannung und eine Ölflasche enthalten.
Merkmale und Vorteile
Einfache KettenspannungEinfach zu erreichende Schraube für die Spannung der Kette.
Automatische KettenschmierungFür einen wartungsarmen Einsatz der Teleskopsäge.
SchnellschraubverschlussDie Teleskopsäge lässt sich in 3 Teile zerlegen und somit komfortabel lagern.
Praktischer Schultergurt
- Kein Ermüden der Arme und Schultern dank optimaler Gewichtsverteilung.
Verlängerungseinsatz
- Aus leichtem Fiberglas – für problemloses Sägen von bis zu 4 Meter hohen Ästen.
Stabilitätshaken
- Ermöglicht sicheres und präzises Sägen von Ästen.
Optimierter 30°-Schwertwinkel
- Für bequemes Arbeiten vom Boden aus.
Sicherheitsentriegelung
- Verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Teleskopsäge.
Transparenter Öltank
- Der Ölstand kann durch ein transparentes Sichtfenster kontrolliert werden.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Führungsschiene (cm)
|20
|Schwertwinkel (°)
|30
|Kettengeschwindigkeit (m/s)
|5.5
|Kettenteilung
|3/8" LP
|Treibgliedstärke
|1,1 mm / 0,043"
|Anzahl der Treibglieder
|33
|Öltank Kapazität (ml)
|50
|Garantierter Schallleistungspegel (dB(A))
|95
|Vibrationswert Vorderer Griff (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
|1.3
|Vibrationswerte Hinterer Griff (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
|1.2
|Länge mit Verlängerung (m)
|2.9
|Länge ohne Verlängerung (m)
|2
|Spannung (V)
|18
|Leistung je Akkuladung * (Schnitte)
|max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3.7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|2980 x 95 x 187
* Ø Äste: 5 cm
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Führungsschiene
- Sägekette
- Ölflasche
- Schultergurt
- Inbusschlüssel für Kettenspannung
Ausstattung
- Kettenschutz
- Automatische Kettenschmierung
- Ölstandsanzeige
Videos
Anwendungsgebiete
- Höher liegende Äste
- Bäume
Zubehör
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
PSW 18-20 Battery Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.