Anleitung: Hochdruckreiniger frostsicher lagern

Ein Hochdruckreiniger sollte im Winter immer vor Frost geschützt werden. Doch nicht immer ist die Einlagerung in beheizten Räumen möglich. Bei strengem Frost können die Temperaturen auch im Gartenhaus oder in der Garage unter den Gefrierpunkt fallen. Dann besteht die Gefahr, dass kleine Mengen Restwasser im Hochdruckreiniger gefrieren. Weil sich Wasser beim Einfrieren ausdehnt, können Dichtungen und im schlimmsten Fall die Pumpentechnik zerstört werden.

Um Frostschäden vorzubeugen, ist es ratsam, vorhandenes Restwasser aus dem Gerät, dem Zubehör und den Schläuchen abzulassen. Unsere Empfehlung: Das Zubehör abmontieren und den Hochdruckreiniger ohne Wasseranschluss für etwa eine halbe Minute einschalten, bis er vollständig leer gelaufen ist. Ist das Gerät mit einem Reinigungsmitteltank ausgerüstet, sollte auch dieser vor der Einlagerung entleert und ausgespült werden. Um Restmengen an Reinigungschemie aus dem System zu entfernen, kann der Tank einfach mit circa 0,2 Liter Frischwasser gefüllt werden. Anschliessend das Gerät im Reinigungsmodus kurz einschalten. Das Wasser wird jetzt aus dem Tank befördert. Einmal im Jahr sollte man auch den Wasserfilter am Zulauf des Hochdruckreinigers kontrollieren und säubern. Das kann bei dieser Gelegenheit gleich mit erledigt werden.