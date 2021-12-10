Guide pour stocker les nettoyeurs haute pression à l’abri du gel

Les nettoyeurs haute pression doivent toujours être protégés du gel en hiver. Il n’est cependant pas toujours possible de les entreposer dans une pièce chauffée. En cas de fortes gelées, les températures dans les abris de jardin et les garages peuvent descendre en dessous de 0 °C. Il existe alors un risque que de petites quantités d’eau résiduelle gèlent dans le nettoyeur haute pression. Dans la mesure où l’eau se dilate lorsqu’elle gèle, les joints peuvent être endommagés, ainsi que les pompes dans le pire des cas.

Afin de prévenir les dommages liés au gel, il est recommandé de vidanger l’eau résiduelle présente dans l’appareil, les accessoires et les flexibles. Nous vous conseillons de démonter l’accessoire et de faire fonctionner le nettoyeur haute pression sans raccordement d’eau pendant environ 30 secondes, jusqu’à ce qu’il soit parfaitement vide. Si l’appareil est équipé d’un réservoir à détergent, celui-ci doit également être vidé et purgé avant l’entreposage. Afin de retirer les résidus de nettoyants chimiques, vous pouvez remplir le réservoir avec environ 0,2 litre d’eau douce. Mettez ensuite l’appareil sous tension en mode de nettoyage pendant quelques instants. L’eau est alors acheminée hors du réservoir. Une fois par an, vous devez également vérifier et nettoyer le filtre à eau au niveau de l’arrivée d’eau du nettoyeur haute pression. Ce nettoyage peut être effectué au moment de l’hivernage.