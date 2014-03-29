Gartenbewässerung mit dem Rasensprenger

Um den Pflanzen ausreichend Flüssigkeit zu geben, sprengen Sie Ihren Garten ein Mal in der Woche gründlich, auch bei Hitze. Das ist effektiver, als häufig aber wenig Wasser zu benutzen, da die Feuchtigkeit in die Tiefe gelangen muss. Laut Stiftung Warentest wird ordentliches Bewässern mit circa 20 Liter pro Quadratmeter beziffert. So wird der Boden richtig durchfeuchtet und der Verlust durch Verdunstung wird minimiert.

Dafür ist Regenwasser nicht nur günstiger, sondern auch besser geeignet als Leitungswasser. Regenwasser ist weicher, da der Kalkgehalt niedriger ist. Das schont die Geräte und eignet sich für Pflanzen sowie für Baum- und Strauchpflege. Schwankende Niederschläge in verschiedenen Wetterperioden lassen sich mit Zisternen und Regentonnen ausgleichen. In den Trockenperioden sparen Sie so Geld und schonen die Umwelt. Achten Sie beim Verwenden von alternativen Wasserquellen darauf, dass keine Blätter oder grössere Schmutzteilchen den Schlauch blockieren. Ein einfacher mechanischer Filter schafft Abhilfe.

Richtige Anwendung und Pflege von Beregnungsanlagen

Wenn Sie die Rasensprenger und Sprinklersysteme richtig pflegen, werden Sie lange an ihnen Freude haben. Gerade bei Temperaturen unter Null sollten alle Schläuche, Sprenger, Gartenschlauchwagen und Zubehör in einem trockenen und wohltemperierten Raum aufbewahrt werden. Das schützt das Beregnungssystem vor Verschleiss und Bruch. Benutzen Sie Sprenger nicht im Winter und nicht bei kalten Temperaturen, auch nicht mit warmem Wasser. Die extremen Temperaturunterschiede schaden langfristig dem Material. Als Faustregel gilt: Wenn es zu kalt für die Pflanzen und den Rasen wird, sollte auch der Sprenger aus bleiben.