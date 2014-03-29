SPRINKLER
Sprinkler – Technik, die vor Ideen sprüht. Die vielfältige Auswahl an Kärcher Sprühregnern bietet die optimale Lösung für jeden Garten – ob gross, klein, eben oder abschüssig. Mit dem einzigartigen Spritzschutz der Rechteckregnerreihe wird der Aufbau noch einfacher: Das lästige Hin- und Herlaufen zwischen Wasserhahn und Sprinkler entfällt und Sie finden im Handumdrehen die richtige Position für Ihren Sprinkler – ganz ohne nass zu werden! Alle Modelle lassen sich mühelos an den Gartenschlauch anschliessen und sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel.
Produkte
Sprühende Sprinkler für blühende Gärten
Sprühregner bestehen aus einer Düse und einem Standfuss, meist in Form eines Spikes, der in die Erde gesteckt wird und den nötigen halt verleiht. Der Impuls-, Kreis und Sektorenregner PS 300 eignet sich zur Bewässerung mittelgrosser bis grosser Flächen und wird häufig für automatische Bewässerungsanlagen verwendet. Er versprüht das Wasser von der Düse aus kreisförmig und erreicht eine maximale Beregnungsfläche von 706 m2. Dieser Sprühregner ist somit ideal für die Beregnung selbst von sehr grossen Rasenflächen oder als Wasserverteiler in Blumenbeeten.
Der Sprühregner CS 90 Spike ist dagegen ideal für kleine Flächen und Gärten. Er lässt sich einfach in unebenes oder abschüssiges Gelände stecken und ist perfekt geeignet für die Pflanzen- und Rasenpflege auf verschiedenen Ebenen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verdunstungsgrad höher ist als beim klassischen Sprenger.
Bewässerung des Gartens mit dem Kreisregner
Die Kreisregner lassen sich ebenso leicht an einen Schlauch anschliessen wie die Sprinkler und Rasensprenger. Sie sind ideal für die Wasserversorgung mittelgrosser Flächen und Gärten. Der Kreisregner RS 130/3 versorgt die maximale Beregnungsfläche von 133 m2, während der gleiche Wasserverteiler des Typs RS 120/2 bis zu 113 m2 bewässert. Er trumpft zusätzlich mit einem einstellbaren Sprühwinkel auf.
Mit einer Gartenpumpe können Sie Kreisregner auch aus einer Regentonne beliefern und so ihren Wasserbedarf aus alternativen Quellen decken. Natürlich funktionieren Kreisregner auch ganz klassisch mit dem Anschluss an den Gartenwasserhahn.
Vielfältige Funktionen für vielfältige Gärten
Der Kärcher Multifunktions- und Flächenregner MS 100 eignet sich hervorragend für kleine Flächen und Gärten. Sechs unterschiedliche Düsenformen ermöglichen verschiedene Arten der Bewässerung und versorgen eine maximale Beregnungsfläche von 78 m2. Der Multifunktionsregner ist ein flexibler Rasenregner, der sich dank sechs verschiedener Düsenformen dem zu bewässernden Boden anpasst.
Gartenbewässerung mit dem Rasensprenger
Um den Pflanzen ausreichend Flüssigkeit zu geben, sprengen Sie Ihren Garten ein Mal in der Woche gründlich, auch bei Hitze. Das ist effektiver, als häufig aber wenig Wasser zu benutzen, da die Feuchtigkeit in die Tiefe gelangen muss. Laut Stiftung Warentest wird ordentliches Bewässern mit circa 20 Liter pro Quadratmeter beziffert. So wird der Boden richtig durchfeuchtet und der Verlust durch Verdunstung wird minimiert.
Dafür ist Regenwasser nicht nur günstiger, sondern auch besser geeignet als Leitungswasser. Regenwasser ist weicher, da der Kalkgehalt niedriger ist. Das schont die Geräte und eignet sich für Pflanzen sowie für Baum- und Strauchpflege. Schwankende Niederschläge in verschiedenen Wetterperioden lassen sich mit Zisternen und Regentonnen ausgleichen. In den Trockenperioden sparen Sie so Geld und schonen die Umwelt. Achten Sie beim Verwenden von alternativen Wasserquellen darauf, dass keine Blätter oder grössere Schmutzteilchen den Schlauch blockieren. Ein einfacher mechanischer Filter schafft Abhilfe.
Richtige Anwendung und Pflege von Beregnungsanlagen
Wenn Sie die Rasensprenger und Sprinklersysteme richtig pflegen, werden Sie lange an ihnen Freude haben. Gerade bei Temperaturen unter Null sollten alle Schläuche, Sprenger, Gartenschlauchwagen und Zubehör in einem trockenen und wohltemperierten Raum aufbewahrt werden. Das schützt das Beregnungssystem vor Verschleiss und Bruch. Benutzen Sie Sprenger nicht im Winter und nicht bei kalten Temperaturen, auch nicht mit warmem Wasser. Die extremen Temperaturunterschiede schaden langfristig dem Material. Als Faustregel gilt: Wenn es zu kalt für die Pflanzen und den Rasen wird, sollte auch der Sprenger aus bleiben.
