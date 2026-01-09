Kreisregner RS 120/2
Der Kreisregner RS 120/2 mit einstellbarem Sprühwinkel ist ideal zur Bewässerung mittelgroßer Flächen und Gärten geeignet. Die maximale Beregnungsfläche beträgt 113 qm.
Der Kreisregner RS 120/2 ist ideal zur Bewässerung mittelgroßer Flächen und Gärten geeignet. Die maximale Beregnungsfläche beträgt 113 qm. Der Regner lässt sich mühelos an den Gartenschlauch anschließen und ist kompatibel mit allen erhältlichen Klicksystemen. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.
Merkmale und Vorteile
Einstellbarer Sprühwinkel
- Für Bewässerung je nach Bedarf
Spezifikationen
Technische Daten
|Wasserdurchflussmenge
|16 l/min
|Beregnungsdurchmesser (2 bar)
|≤ 8 m
|Beregnungsdurchmesser (4 bar)
|≤ 12 m
|Beregnungsfläche (2 bar)
|50 m²
|Beregnungsfläche (4 bar)
|113 m²
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|200 x 248 x 110