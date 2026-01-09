Der Kreisregner RS 120/2 ist ideal zur Bewässerung mittelgroßer Flächen und Gärten geeignet. Die maximale Beregnungsfläche beträgt 113 qm. Der Regner lässt sich mühelos an den Gartenschlauch anschließen und ist kompatibel mit allen erhältlichen Klicksystemen. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.