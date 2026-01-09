Impuls-, Kreis- und Sektorenregner PS 300

Der Impuls-, Kreis- und Sektorenregner PS 300 ist zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten geeignet. Die maximale Beregnungsfläche beträgt 706 qm.

Impulsregner, Kreisregner und Sektorenregner in einem Gerät: Der Impuls-, Kreis- und Sektorenregner PS 300 ist zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten geeignet. Die maximale Beregnungsfläche beträgt 706 qm. Der Regner lässt sich mühelos an den Gartenschlauch anschließen und ist kompatibel mit allen erhältlichen Klicksystemen. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.

Merkmale und Vorteile
Einstellbarer Sprengwinkel
  • z.B zur Bewässerung unter Bäumen
Robuster Spike für unebenen oder abschüssigen Untergrund
  • Garantiert Stabilität und Robustheit
Spezifikationen

Technische Daten

Wasserdurchflussmenge 18,5 l/min
Beregnungsdurchmesser (2 bar) ≤ 25 m
Beregnungsdurchmesser (4 bar) ≤ 30 m
Beregnungsfläche (2 bar) 490 m²
Beregnungsfläche (4 bar) 706 m²
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 52 x 113 x 212
Impuls-, Kreis- und Sektorenregner PS 300
Impuls-, Kreis- und Sektorenregner PS 300
Zubehör