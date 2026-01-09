Impuls-, Kreis- und Sektorenregner PS 300
Impulsregner, Kreisregner und Sektorenregner in einem Gerät: Der Impuls-, Kreis- und Sektorenregner PS 300 ist zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten geeignet. Die maximale Beregnungsfläche beträgt 706 qm. Der Regner lässt sich mühelos an den Gartenschlauch anschließen und ist kompatibel mit allen erhältlichen Klicksystemen. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.
Merkmale und Vorteile
Einstellbarer Sprengwinkel
- z.B zur Bewässerung unter Bäumen
Robuster Spike für unebenen oder abschüssigen Untergrund
- Garantiert Stabilität und Robustheit
Spezifikationen
Technische Daten
|Wasserdurchflussmenge
|18,5 l/min
|Beregnungsdurchmesser (2 bar)
|≤ 25 m
|Beregnungsdurchmesser (4 bar)
|≤ 30 m
|Beregnungsfläche (2 bar)
|490 m²
|Beregnungsfläche (4 bar)
|706 m²
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|52 x 113 x 212