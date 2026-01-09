Impulsregner, Kreisregner und Sektorenregner in einem Gerät: Der Impuls-, Kreis- und Sektorenregner PS 300 ist zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten geeignet. Die maximale Beregnungsfläche beträgt 706 qm. Der Regner lässt sich mühelos an den Gartenschlauch anschließen und ist kompatibel mit allen erhältlichen Klicksystemen. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.