Arroseur à impulsions, arroseur rotatif et arroseur sectoriel en un seul appareil : l'arroseur à impulsions, rotatif et sectoriel PS 300 est adapté à l'arrosage des espaces et jardins de moyenne et grande superficies. La zone d'arrosage maximale s'élève à 706 m². L'arroseur se raccorde facilement au tuyau d'arrosage et est compatible avec tous les systèmes clic disponibles. En effet, l'arrosage selon Kärcher est un processus réfléchi.