Arroseur à impulsions rotatif et sectoriel PS 300
L'arroseur à impulsions, rotatif et sectoriel PS 300 est adapté à l'arrosage des espaces et jardins de moyenne et grande superficies. La zone d'arrosage maximale s'élève à 706 m².
Arroseur à impulsions, arroseur rotatif et arroseur sectoriel en un seul appareil : l'arroseur à impulsions, rotatif et sectoriel PS 300 est adapté à l'arrosage des espaces et jardins de moyenne et grande superficies. La zone d'arrosage maximale s'élève à 706 m². L'arroseur se raccorde facilement au tuyau d'arrosage et est compatible avec tous les systèmes clic disponibles. En effet, l'arrosage selon Kärcher est un processus réfléchi.
Caractéristiques et avantages
Angle de pulvérisation réglable
- Exemple: arrosage au pied d'un arbre
Pic de fixation robuste pour utilisation sur des sols accidentés ou en pente
- Robustesse garantie
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau de passage
|18,5 l/min
|Diamètre d’arrosage 2 bars
|≤ 25 m
|Diamètre d’arrosage 4 bars
|≤ 30 m
|Surface d’arrosage 2 bars
|490 m²
|Surface d’arrosage 4 bars
|706 m²
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|52 x 113 x 212