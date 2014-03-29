Arrosage du jardin avec l'arroseur de pelouse

Pour hydrater vos plantes suffisamment, arrosez votre jardin abondamment une fois par semaine, même par temps chaud. C'est plus efficace que de distribuer fréquemment qu'un peu de l'eau, car l'humidité doit atteindre les profondeurs. Selon la Stiftung Warentest, environ 20 litres par mètre carré doivent être distribués pour assurer un arrosage correct. Cela garantit que le sol est bien humidifié et que les pertes par évaporation sont minimisées.

À cet effet, l'eau de pluie est non seulement moins chère, mais aussi plus adaptée que l'eau du robinet. L'eau de pluie est, en effet, plus douce car quasiment non-calcaire. Cette méthode est plus facile à utiliser et convient aux plantes et aux soins des arbres et arbustes. La fluctuation des précipitations au cours des différentes périodes météorologiques peut être compensée par des citernes et collecteurs d'eau de pluie. Elle vous permettra d'économiser de l'argent et de protéger l'environnement pendant les périodes de sécheresse. Si vous utilisez des sources d'eau alternatives, assurez-vous qu'aucune feuille ou particule de saleté plus grande ne bloque le tuyau. Un simple filtre mécanique peut aider.

Utilisation et entretien corrects des systèmes d'arrosage

Si vous entretenez correctement vos systèmes d'arrosage, vous en profiterez longtemps. Surtout lorsque les températures descendent en dessous de zéro, tous les tuyaux, arroseurs, chariots dévidoirs et accessoires doivent être stockés dans un local sec et bien tempéré pour protéger le système d'arrosage contre l'usure et les cassures. N'utilisez pas les arroseurs en hiver ou par temps froid, même avec de l'eau chaude. Les différences de température extrêmes endommageront le matériau à long terme. En règle générale, s'il fait trop froid pour les plantes et la pelouse, l'arrosage doit également être arrêté.