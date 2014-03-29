ARROSEURS
Arroseurs - un concentré d'idées et de technologies. Notre vaste choix d'arroseurs permet de trouver la solution la plus adéquate pour tous les profils de jardin, grands ou petits, plats ou en pente. Grâce à la protection anti éclaboussure unique en son genre qui équipe les arroseurs oscillant, la mise en place et le réglage n'ont jamais été aussi faciles. Tous les modèles se raccordent facilement au tuyau d'arrosage et son compatibles avec tous les raccords d'arrosage courants.
Produits
Des arroseurs pour des jardins florissants
Les arroseurs se composent d'un gicleur de pulvérisation et d'une base, généralement en forme de pic, et qui est insérée dans le sol pour assurer le maintien nécessaire. L'arroseur à impulsions circulaire et sectoriel PS 300 est adapté à l'arrosage de surfaces moyennes à grandes et est souvent utilisé pour les systèmes d'arrosage automatiques. Il pulvérise l'eau du gicleur selon un schéma circulaire et atteint une surface d'arrosage maximale de 706 m². Cet arroseur est donc idéal pour arroser même les très grandes pelouses ou comme distributeur d'eau dans les parterres de fleurs.
L'arroseur CS 90 Spike, quant à lui, est idéal pour les petites surfaces et les jardins. Il peut être facilement inséré dans un terrain inégal ou en pente et est parfait pour l'entretien des plantes et des pelouses à différents niveaux. Il faut noter que le taux d'évaporation est plus élevé que celui de l'arroseur classique.
Arroser le jardin avec l'arroseur circulaire
Les arroseurs circulaires se connectent à un tuyau tout aussi facilement que les arroseurs oscillants ou sur pic. Ils sont idéals pour alimenter en eau les surfaces de taille moyenne et les jardins. L'arroseur circulaire RS 130/3 couvre une surface d'irrigation maximale de 133 m², tandis que le RS 120/2 arrose jusqu'à 113 m². Celui-ci se caractérise, en outre, par son angle de pulvérisation réglable.
En recourant à une pompe de jardin, vous pouvez également alimenter les arroseurs circulaires à partir d'un collecteur d'eau de pluie et couvrir ainsi vos besoins en eau à partir de sources alternatives. Bien entendu, les arroseurs circulaires fonctionnent aussi de manière tout à fait classique grâce au raccord au robinet de jardin.
Une variété de fonctions pour une variété de jardins
L'arroseur circulaire multifonctions MS 100 de Kärcher est idéal pour les petites surfaces et les jardins. Six jets différents permettent de différents modes d'arrosage et couvrent, ainsi, une surface d'arrosage maximale de 78 m². Grâce à ses six jets variés, cet arroseur multifonctions s'adapte au terrain à arroser.
Arrosage du jardin avec l'arroseur de pelouse
Pour hydrater vos plantes suffisamment, arrosez votre jardin abondamment une fois par semaine, même par temps chaud. C'est plus efficace que de distribuer fréquemment qu'un peu de l'eau, car l'humidité doit atteindre les profondeurs. Selon la Stiftung Warentest, environ 20 litres par mètre carré doivent être distribués pour assurer un arrosage correct. Cela garantit que le sol est bien humidifié et que les pertes par évaporation sont minimisées.
À cet effet, l'eau de pluie est non seulement moins chère, mais aussi plus adaptée que l'eau du robinet. L'eau de pluie est, en effet, plus douce car quasiment non-calcaire. Cette méthode est plus facile à utiliser et convient aux plantes et aux soins des arbres et arbustes. La fluctuation des précipitations au cours des différentes périodes météorologiques peut être compensée par des citernes et collecteurs d'eau de pluie. Elle vous permettra d'économiser de l'argent et de protéger l'environnement pendant les périodes de sécheresse. Si vous utilisez des sources d'eau alternatives, assurez-vous qu'aucune feuille ou particule de saleté plus grande ne bloque le tuyau. Un simple filtre mécanique peut aider.
Utilisation et entretien corrects des systèmes d'arrosage
Si vous entretenez correctement vos systèmes d'arrosage, vous en profiterez longtemps. Surtout lorsque les températures descendent en dessous de zéro, tous les tuyaux, arroseurs, chariots dévidoirs et accessoires doivent être stockés dans un local sec et bien tempéré pour protéger le système d'arrosage contre l'usure et les cassures. N'utilisez pas les arroseurs en hiver ou par temps froid, même avec de l'eau chaude. Les différences de température extrêmes endommageront le matériau à long terme. En règle générale, s'il fait trop froid pour les plantes et la pelouse, l'arrosage doit également être arrêté.
