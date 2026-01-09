Arroseur sur pic CS 90
Notre vaste choix d'arroseurs permet de trouver la solution la plus adéquate pour tous les profils de jardin, grands ou petits, plats ou en pente. Selon les modèles, les arroseurs sont montés sur pic ou sur une base antidérapante. Tous les modèles se raccordent facilement au tuyau d'arrosage.
Arrosage circulaire : parfait pour les peites surfaces et les jardins -Système clic- Pic de fixation : permet d'assurer le maintien de l'arroseur sur le sol
Caractéristiques et avantages
Pic de fixation robuste pour utilisation sur des sols accidentés ou en pente
- Robustesse garantie
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau de passage
|24 l/min
|Diamètre d’arrosage 2 bars
|9 m
|Diamètre d’arrosage 4 bars
|9 m
|Surface d’arrosage 4 bars
|64 m² (4 bar)
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|58 x 105 x 243