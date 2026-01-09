Der Sprühregner CS 90 für kleine Flächen und Gärten ist mit robusten Spikes ausgestattet und damit ideal für unebenes oder abschüssiges Gelände geeignet. Die maximale Beregnungsfläche beträgt 64 qm. Der Regner lässt sich mühelos an den Gartenschlauch anschließen und ist kompatibel mit allen erhältlichen Klicksystemen. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.