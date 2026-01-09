Arroseur circulaire multifonctions 6 modes MS 100
Arroseur multifonction et circulaire MS 100 pour les espaces et les jardins de petite superficie. 6 formes de buse différentes permettent plusieurs types d'arrosage. Zone d'arrosage max. : 78 m².
L'arroseur multifonction et circulaire MS 100 est idéal pour les espaces et les jardins de petite superficie. 6 formes de buse différentes permettent plusieurs types d'arrosage. La zone d'arrosage maximale s'élève à 78 m². L'arroseur se raccorde facilement au tuyau d'arrosage et est compatible avec tous les systèmes clic disponibles. En effet, l'arrosage selon Kärcher est un processus réfléchi.
Caractéristiques et avantages
6 formes de jet différentes
- Pour un arrosage adapté aux besoins
Anneau de suspension intégré dans la poignée
- Pour un rangement/une suspension aisés.
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau de passage
|21 l/min
|Diamètre d’arrosage 2 bars
|≤ 8,4 m
|Diamètre d’arrosage 4 bars
|≤ 10 m
|Surface d’arrosage 2 bars
|55 m²
|Surface d’arrosage 4 bars
|78 m²
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|208 x 199 x 71