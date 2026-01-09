L'arroseur multifonction et circulaire MS 100 est idéal pour les espaces et les jardins de petite superficie. 6 formes de buse différentes permettent plusieurs types d'arrosage. La zone d'arrosage maximale s'élève à 78 m². L'arroseur se raccorde facilement au tuyau d'arrosage et est compatible avec tous les systèmes clic disponibles. En effet, l'arrosage selon Kärcher est un processus réfléchi.