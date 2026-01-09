Der Multifunktions- und Flächenregner MS 100 ist ideal für kleine Flächen und Gärten geeignet. 6 unterschiedliche Düsenformen ermöglichen verschiedene Arten der Bewässerung . Die maximale Beregnungsfläche beträgt 78 qm. Der Regner lässt sich mühelos an den Gartenschlauch anschließen und ist kompatibel mit allen erhältlichen Klicksystemen. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.