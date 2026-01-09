Multifunktions- und Flächenregner MS 100, 6-fach
Der Multifunktions- und Flächenregner MS 100 ist ideal für kleine Flächen und Gärten geeignet. 6 unterschiedliche Düsenformen ermöglichen verschiedene Arten der Bewässerung . Die maximale Beregnungsfläche beträgt 78 qm. Der Regner lässt sich mühelos an den Gartenschlauch anschließen und ist kompatibel mit allen erhältlichen Klicksystemen. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.
Merkmale und Vorteile
Verschiedene Bewässerungsformen durch 6 verschiedene Düsenformen
- Für Bewässerung je nach Bedarf
In den Griff integrierte Aufhängeöse
- Für eine einfache Aufbewahrung/Aufhängung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Wasserdurchflussmenge
|21 l/min
|Beregnungsdurchmesser (2 bar)
|≤ 8,4 m
|Beregnungsdurchmesser (4 bar)
|≤ 10 m
|Beregnungsfläche (2 bar)
|55 m²
|Beregnungsfläche (4 bar)
|78 m²
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|208 x 199 x 71