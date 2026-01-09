Kreisregner RS 130/3
Der Kreisregner RS 130/3 ist ideal zur Bewässerung mittelgroßer Flächen und Gärten geeignet. Die maximale Beregnungsfläche beträgt 133 qm. Der Regner lässt sich mühelos an den Gartenschlauch anschließen und ist kompatibel mit allen erhältlichen Klicksystemen. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.
Merkmale und Vorteile
Metallarme
- Robustheit und Langlebigkeit
Spezifikationen
Technische Daten
|Wasserdurchflussmenge
|15,5 l/min
|Beregnungsdurchmesser (2 bar)
|≤ 11 m
|Beregnungsdurchmesser (4 bar)
|≤ 13 m
|Beregnungsfläche (2 bar)
|95 m²
|Beregnungsfläche (4 bar)
|133 m²
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|200 x 248 x 100