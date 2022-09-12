Pflege nach der Reinigung

Beim Fahrrad kommt es auch auf die Pflege nach der gründlichen Reinigung an. Der erste Schritt ist immer, das Rad gründlich abzutrocknen, denn Wasser kann schnell zu Rostbildung führen. Ausserdem lassen sich Pflegemittel auf einem trocknen Rad besser verteilen.

Wenn Fahrradkette und Schaltung gereinigt wurden, sollten sie zunächst trocknen bzw. mit einem Lappen abgetrocknet und anschliessend wieder geölt werden. Praktisch ist dabei ein Montageständer, in den man das Fahrrad einspannen kann, denn so lassen sich die Räder einfach drehen, während man die Kette ölt. Bei Scheibenbremsen sollte man darauf achten, dass der Ölsprühnebel währenddessen nicht auf die Bremsscheibe gelangt, da das die Bremswirkung beeinträchtigt. Nach der Pflege die Kette mit einem Lappen vom überschüssigen Öl befreien.

Grundsätzlich sollten alle beweglichen Teile wie Züge, Bremsgelenke, Brems- und Schalthebel sowie das Schaltwerk regelmässig geölt werden. Bei Federgabeln sollten die Tauchrohre regelmässig von Dreck befreit und danach ebenfalls eingesprüht werden.

Zu guter Letzt empfiehlt es sich, in regelmässigen Abständen auch den Reifendruck zu überprüfen, vor allem, wenn man nach längerer Zeit mal wieder mit dem Bike fahren möchte. Auf der Seitenwand der Reifen findet sich in der Regel eine Angabe, wieviel Druck mindestens und maximal aufgepumpt werden darf. Je höher der Luftdruck, desto leichter rollt der Reifen.