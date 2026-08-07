Zubehörbox Bike
Zubehörbox Bike mit optimal abgestimmten Zubehören, um Fahrräder und Fahrrad-Equipment ideal zu reinigen.
Mit den optimal abgestimmten Zubehören der Bike-Zubehörbox reinigen Sie Fahrräder und Fahrrad-Equipment gründlich und schonend. Die Universalbürste mit weichen Borsten lässt sich an der Pistole anbringen und entfernt hartnäckige Verschmutzungen. Mit dem Reinigungsmittel lösen Sie den am Fahrrad typischen Schmutz und schonen dabei empfindliche Komponenten. Und mit dem hochwertigen Flausch-Mikrofasertuch lassen sich die Reinigungsobjekte anschließend abtrocknen, bevor sie verstaut werden. Zur Aufbewahrung des Zubehörs dient die mitgelieferte Box, die sich unten am Druckreiniger befestigen lässt.
Merkmale und Vorteile
Zubehörbox
- Kann unten angeklipst werden, sodass alles gut verstaut ist.
Universalbürste
- Löst auch hartnäckige Verschmutzung.
Reinigungsmittel für Fahrräder
- Für die optimale Reinigung der Fahrräder und des Fahrrad-Equipments.
Hochwertiges Flausch-Mikrofasertuch
- Zum Trocknen von Reinigungsobjekten, bevor sie verstaut werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Faserzusammensetzung Textil
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|229 x 221 x 108
Lieferumfang
- Aufbewahrungsbox
- Universalbürste
- Mikrofasertuch
- Motorrad-/Fahrradreiniger
Videos
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Schuhe / Wanderschuhe
- Kinderwagen / Buggy