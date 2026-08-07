Box Vélo
Bike Box (boîte avec accessoires pour la bicyclette) avec des accessoires parfaitement ajustés au nettoyage de votre bicyclette ou votre équipement de bicyclette.
Grâce aux accessoires parfaitement ajustés du Bike Box (boîte avec accessoires pour la bicyclette), vous pouvez nettoyer votre bicyclette et votre équipement de bicyclette de façon douce mais néanmoins profonde. La brosse universelle avec poils doux peut être fixée au pistolet et enlève les salissures tenaces. Le détergent vous aide à enlever la salissure typique qui colle sur votre bicyclette, tout en protégeant les pièces délicates. Et avec le chiffon en microfibres polaires de haute qualité vous pouvez essuyer d'abord les objets nettoyés avant de les ranger. La boîte fournie peut être utilisée pour ranger les accessoires de façon pratique et peut être fixée en bas du nettoyeur à pression.
Caractéristiques et avantages
Boîte d'accessoires
- Peut être fixé au bas de l'appareil pour un rangement en toute sécurité
Brosse universelle
- Élimine aussi les saletés tenaces.
Détergent pour bicyclettes
- Pour un nettoyage optimal de votre bicyclette et de votre équipement de bicyclette.
Chiffon en micofibres polaires de haute qualité
- Pour essuyer les objets nettoyés avant de les ranger.
Spécifications
Données techniques
|Composition des fibres textiles
|80 % polyester, 20 % polyamide
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1.2
|Poids emballage inclus (kg)
|1.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|229 x 221 x 108
Inclus dans la livraison
- Boîte de rangement
- Brosse universelle
- Bonnette microfibres
- Nettoyant motos/bicyclettes
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Bottes/chaussures de marche
- Voitures d'enfants/Poussettes