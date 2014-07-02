SH 5 Saugschlauch
Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen.
Der 5 Meter lange Ansaugschlauch eignet sich für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 1 bis K 7 und ermöglicht das Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie zum Beispiel Regenfässern oder Wassertonnen. Der Schlauch ist frei von Phthalaten und PVC, zu 90 Prozent recyclebar und zudem äußerst umweltfreundlich verpackt.
Merkmale und Vorteile
Einfach zum Ansaugen
- Schnelles Ansaugen von Wasservorräten; Wasserzufuhr für Hochdruckreiniger.
Sehr handlich
- Die praktische Wasseransaugung ermöglicht die ressourcenschonende Nutzung alternativer Wasserquellen.
Umweltfreundlich
- Frei von Phthalaten und PVC, zu 90 Prozent recyclebar und äußerst umweltfreundlich verpackt.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0.7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|250 x 250 x 85
Kompatible Geräte
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home T 150
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home T 150
- K 2.850 ECO
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home&Pipe
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home T 350
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home T 350
- K 4 Pure Home
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home T 350
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Home T 350
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5 Premium eco!ogic Home T 350
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium eco!ogic Car & Home
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
Anwendungsgebiete
- Ansaugen von Wasservorräten z. B. aus Zisternen, Regentonnen, Quellen o. ä.
SH 5 Saugschlauch Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.