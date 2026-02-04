Hochdruckreiniger K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
K 5 Premium Smart Control: Hochdruckreiniger mit Bluetooth, Anwendungsberater-App, Boost Mode für extra Power, G 180 Q Smart Control-Pistole, 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr, Schlauchtrommel.
Dank integriertem Bluetooth lässt sich der K 5 Premium Smart Control-Hochdruckreiniger mit der Kärcher Home & Garden App verbinden. Dadurch kann der Nutzer via Smartphone in vielen Reinigungssituationen und bei vielen Reinigungsobjekten optimal unterstützt werden – und effizientere Reinigungsergebnisse erreichen. Die App bietet viele nützliche Funktionen wie den Anwendungsberater mit hilfreichen Tipps und Tricks, eine Aufbauanleitung, Wartungs- und Pflegehinweise sowie das Kärcher Serviceportal. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen Boost Mode für extra Power, G 180 Q Smart Control-Pistole mit LCD-Display und das 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr. Die Druckeinstellungen werden entweder direkt an der Pistole vorgenommen oder mit Hilfe des Anwendungsberaters aus der App auf die Pistole übertragen. Über das LCD-Display lässt sich überprüfen, welche Druckstufe eingestellt ist, ob der Boost ausgelöst werden kann oder ob sich das Gerät noch im Ruhemodus befindet. Weitere Ausstattungsdetails sind die Schlauchtrommel für eine komfortable Handhabung, das Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem, der hochwertige Aluminium-Teleskopgriff und die Parkposition für jederzeit griffbereites Zubehör.
Merkmale und Vorteile
Bluetoothverbindung zur Home & Garden App
- Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten.
- Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis.
- Die App übermittelt via Bluetooth den optimalen Druck an den Hochdruckreiniger.
Boost Mode für extra Power gegen den Schmutz
- Mit extra Power steigert der Boost Mode die Reinigungseffizienz und spart Zeit.
- Ermöglicht eine kraftvolle Spot-Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen.
Smart Control-Pistole und 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr
- Pistole mit LCD-Display und Tasten zur Druck- oder Reinigungsmitteldosierung.
- Das drehbare 3-in-1 Multijet beinhaltet drei verschiedene Düsen für den einfachen Wechsel.
- Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören.
Flexibler Schlauch
- Einfaches Auf- und Abwickeln des Schlauchs ohne Verknoten.
- Das PVC-freie Material und die spezielle Konstruktion des PremiumFlex-Schlauchs sorgen für die notwendige Flexibilität.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14.5
|Fördermenge (l/h)
|max. 500
|Flächenleistung (m²/h)
|40
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|2.1
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|13.9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|17.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|414 x 306 x 588
Lieferumfang
- Hochdruckpistole: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3-in-1
- HD-Schlauch: 10 m, PremiumFlex
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Integriertes Aufbewahrungsnetz
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Plug 'n' Clean-System
- Teleskopgriff
- Wassergekühlter Motor
- Integrierter Wasserfilter
- Wasseransaugung
- Verbindung per Bluetooth
- Bedienung per App
- Smart Services / Features in der App
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Flächen rund um Haus und Garten
- Motorräder und -roller
- Kleinwagen
- Außentreppen
- Mittelklassewagen und Kombis
- Garten- und Steinmauern
Zubehör
Reinigungsmittel
K 5 Premium Smart Control Flex Black Line Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.