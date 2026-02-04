Nettoyeur haute pression K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
K 5 Premium Smart Control : nettoyeur haute pression avec Bluetooth, application avec conseils d'utilisation, fonction boost pour plus de puissance, pistolet G 180 Q Smart Control, lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1, enrouleur de flexible.
Le Bluetooth intégré permet de connecter le nettoyeur haute pression K 5 Premium Smart Control à l'application Kärcher Home & Garden. L'utilisateur peut ainsi être soutenu de façon optimale via smartphone dans de nombreuses situations de nettoyage et objets à nettoyer pour obtenir des résultats de nettoyage plus efficaces. L'application offre de nombreuses fonctions utiles telles que des conseils d'utilisation et astuces précieux, une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail service Kärcher. En outre, l'appareil dispose d'une fonction boost pour plus de puissance, du pistolet G 180 Q Smart Control avec afficheur LCD et de la lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1. Les réglages de la pression se font soit directement sur le pistolet soit sont transmis sur le pistolet à l'aide des conseils d'utilisation provenant de l'application. L'afficheur LCD permet de vérifier le niveau de pression réglé, si la fonction boost peut être déclenchée ou si l'appareil se trouve encore en mode veille. Les autres équipements sont l'enrouleur de flexible pour une prise en main aisée, le système de détergent Plug ’n’ Clean, la poignée télescopique en aluminium de grande qualité et la position de stationnement pour des accessoires à tout moment à portée de main.
Caractéristiques et avantages
Connexion Bluetooth à l'application Home & Garden
- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.
- Via Bluetooth, l'application transmet la pression optimale au nettoyeur haute pression.
Mode Boost particulièrement puissant contre la saleté
- Le mode Boost particulièrement puissant augmente l'efficacité de nettoyage et permet de gagner du temps.
- Permet un nettoyage ciblé puissant pour les saletés tenaces.
Pistolet Smart Control et lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1
- Pistolet avec afficheur LCD et touches pour le réglage de la pression ou le dosage de détergent.
- La lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 rotative inclut trois buses différentes pour un changement facile.
- Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Flexible
- Le flexible se déroule et s'enroule sans créer de nœuds.
- Le matériau sans PVC et la conception spéciale du flexible PremiumFlex garantissent une grande souplesse d'utilisation.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14.5
|Débit (l/h)
|max. 500
|Rendement surfacique (m²/h)
|40
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|2.1
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|13.9
|Poids emballage inclus (kg)
|17.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|414 x 306 x 588
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 en 1
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau
- Connexion via Bluetooth
- Commande via application
- Smart Services / Features dans l'appli
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures
- Perron
- Voitures moyennes et breaks
- Murs de jardin et de pierre
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.