Hochdruckreiniger K 4 WCM
Kraftvolle Sauberkeit: Der K 4 WCM mit wassergekühltem Motor ist ideal für mittelstarke Verschmutzungen an Autos, Gartenzäunen oder Fahrrädern geeignet.
Der K 4 WCM überzeugt mit einem leistungsstarken wassergekühlten Motor, der sich durch eine lange Lebensdauer auszeichnet. Der Hochdruckreiniger mit 6 Meter langem Hochdruckschlauch wurde für gelegentliche Einsätze und mittelstarken Schmutz gebaut. Dank Vario Power-Strahlrohr (VPS) und Dreckfräser lassen sich Terrassen, Gartenmöbel und Autos bedarfsgerecht reinigen. Der Wasserdruck kann am VPS durch einfaches Drehen exakt auf das jeweilige Reinigungsobjekt eingestellt werden. Und der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl sorgt auch bei hartnäckigem Schmutz für kompromisslosen Reinigungserfolg. Alle enthaltenen Zubehöre finden direkt am Gerät ihren Platz. Ein eingebauter Wasserfilter schützt die Pumpe zuverlässig vor Schmutzpartikeln.
Merkmale und Vorteile
Überragende LeistungDer wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.
Integrierter Reinigungsmittel-AnsaugschlauchBequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Sauber aufgeräumtSchlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel lassen sich direkt am Gerät verstauen.
Quick Connect-System
- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Fördermenge (l/h)
|max. 420
|Flächenleistung (m²/h)
|30
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|1.8
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|11.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|14.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|369 x 329 x 901
Lieferumfang
- Hochdruckpistole: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 6 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
- Wassergekühlter Motor
- Integrierter Wasserfilter
Anwendungsgebiete
- Außentreppen
- Flächen rund um Haus und Garten
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Mittelklassewagen und Kombis
- Motorräder und -roller
- Fahrräder
Zubehör
Reinigungsmittel
K 4 WCM Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.