Nettoyeur haute pression K 4 WCM
Puissant pour faire régner la propreté : le K 4 WCM équipé d'un moteur refroidi à l'eau est idéal pour les salissures d'intensité moyenne sur les voitures, les clôtures de jardin ou les vélos.
Le K 4 WCM sait se montrer convaincant grâce à un moteur refroidi à l'eau et performant qui s'illustre par sa longue durée de vie. Ce nettoyeur haute pression avec un flexible haute pression de 6 mètres a été conçu pour les utilisations occasionnelles sur les salissures de moyenne intensité. Grâce à la lance d'arrosage Vario Power (VPS) et à la rotabuse, il est possible de nettoyer les terrasses, le mobilier de jardin et les voitures en tenant compte des besoins spécifiques. La pression d'eau peut être ajustée avec précision par simple rotation de la lance VPS en fonction de l'objet à nettoyer. Et la rotabuse à jet crayon rotatif garantit un nettoyage parfaitement réussi, même en cas de salissures tenaces. Tous les accessoires inclus peuvent être rangés à même l'appareil. Un filtre à eau intégré protège la pompe de façon fiable des particules de saleté.
Caractéristiques et avantages
Performance exceptionnelleLe moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Parfaitement rangéLe flexible, les lances d'arrosage, le pistolet et le câble se rangent à même l'appareil.
Système Quick connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Débit (l/h)
|max. 420
|Rendement surfacique (m²/h)
|30
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1.8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|11.5
|Poids emballage inclus (kg)
|14.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|369 x 329 x 901
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 6 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Perron
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Voitures moyennes et breaks
- Motos et scooters
- Vélos
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange K 4 WCM
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.