Hochdruckreiniger K 2
Der K 2 von Kärcher ist der Hochdruckreiniger für die gelegentlichen Einsätze bei leichten Verschmutzungen, wie sie z. B. an Fahrrädern und/oder Gartenwerkzeugen sowie Möbeln vorkommen.
Blitzschnell sauber: Der Hochdruckreiniger K 2 mit Einfachstrahlrohr und Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl beseitigt Verschmutzungen auf Fahrzeugen, Treppen, Gartenwerkzeugen und -möbeln im Handumdrehen. Das kompakte Gerät eignet sich hervorragend für alle gelegentlichen Reinigungsaufgaben rund um Haus und Hof. Mit dem flachen Strahl des beiliegenden Einfachstrahlrohrs lassen sich Flächen konturgenau reinigen. Der rotierende Strahl des beiliegenden Dreckfräsers entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen. Mit seinem geringen Gewicht und dem eingebauten, handlichen Tragegriff kann der K 2 bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden. Für weiteren Komfort sorgt das Quick Connect-System: Durch die Schnellkupplung wird der 4 Meter lange Hochdruckschlauch einfach in Gerät und Pistole ein- und ausgeklinkt. Alle mitgelieferten Zubehöre lassen sich am K 2 leicht verstauen.
Merkmale und Vorteile
Kompaktes und leichtes GerätFür eine unkomplizierte und platzsparende Verstauung, auch in kleinen Nischen. Mit nur einer Hand tragbar.
Integrierter Reinigungsmittel-AnsaugschlauchBequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Sauber aufgeräumtDer Schlauch, die Strahlrohre und die Pistole lassen sich platzsparend und ordentlich verstauen.
Quick Connect-System
- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Fördermenge (l/h)
|max. 360
|Flächenleistung (m²/h)
|20
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|1.4
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|189 x 252 x 445
Lieferumfang
- Hochdruckpistole: G 135 Q
- 1-fach-Strahlrohr
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 4 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
- Integrierter Wasserfilter
Anwendungsgebiete
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Terrasse
- Kleinwagen
- Motorräder und -roller
- Fahrräder
K 2 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.