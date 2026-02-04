Nettoyeur haute pression K 2
Le K 2 de Kärcher : un nettoyeur haute pression conçu pour les utilisations occasionnelles sur les salissures légères telles qu'on les rencontre par ex. sur les vélos et/ou les outils de jardinage et le mobilier de jardin.
La propreté en un clin d'œil : doté d'une lance d'arrosage simple et d'une rotabuse à jet crayon rotatif, le nettoyeur haute pression K 2 permet d'éliminer en un tour de main les salissures des véhicules, des escaliers, des outils de jardinage et du mobilier de jardin. L'appareil compact est idéal pour toutes les tâches de nettoyage occasionnelles à l'extérieur de la maison. Avec le jet plat de la lance d'arrosage simple fournie, les surfaces peuvent être nettoyées en suivant précisément leur contour. Le jet rotatif de la rotabuse incluse élimine même les salissures les plus tenaces. Avec son faible poids et la poignée de transport intégrée pour plus de maniabilité, le K 2 peut être transporté confortablement jusqu'à son lieu d'utilisation. Le système Quick Connect ajoute encore au confort : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression de 4 mètres se fixe et se détache facilement de l'appareil et du pistolet. Tous les accessoires fournis peuvent être rangés facilement sur le K 2.
Caractéristiques et avantages
Appareil compact et légerPour un rangement simple, prenant peu de place, même sur un petit endroit. Se porte à une seule main.
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Parfaitement rangéFlexible, lance et pistolet se rangent parfaitement, dans peu d'espace.
Système Quick connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Débit (l/h)
|max. 360
|Rendement surfacique (m²/h)
|20
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1.4
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3.5
|Poids emballage inclus (kg)
|5.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|189 x 252 x 445
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 135 Q
- Lance simple
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 4 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Terrasses
- Petites voitures
- Motos et scooters
- Vélos
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange K 2
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.