Hochdruckreiniger K 5 WCM Home
Leistung, die überzeugt: Der Hochdruckreiniger K 5 WCM Home mit wassergekühltem und leistungsstarken Motor ist optimal bei Verschmutzung auf Wegen, Terrassen, Autos geeignet. Inkl. Home Kit.
Performance, die begeistert: Der K 5 WCM Home mit seinem kraftvollen, langlebigen und wassergekühlten Motor beseitigt Schmutz im Handumdrehen. Mit den enthaltenen Strahlrohren lassen sich Wege, Terrassen und Autos im Handumdrehen reinigen. Für eine besonders effektive und schonende Reinigung lässt sich der Druck durch einfaches Drehen bequem am Vario Power-Strahlrohr (VPS) verstellen. Inkl. Home Kit mit Flächenreiniger T 5 und 1 l Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1. Weitere tolle Features sind der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl und ein eingebauter Wasserfilter, der die Pumpe zuverlässig vor Schmutzpartikeln schützt.
Merkmale und Vorteile
Überragende LeistungDer wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.
Integrierter Reinigungsmittel-AnsaugschlauchBequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Sauber aufgeräumtSchlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel lassen sich direkt am Gerät verstauen.
Quick Connect-System
- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14.5
|Fördermenge (l/h)
|max. 500
|Flächenleistung (m²/h)
|40
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|2.1
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|12.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|18.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|369 x 329 x 901
Lieferumfang
- Home Kit: Flächenreiniger T 5, Stein- und Fassadenreiniger, 3in1, 1 l
- Strahlrohrverlängerung
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 8 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
- Wassergekühlter Motor
- Pumpenmaterial: Aluminium
- Integrierter Wasserfilter
- Wasseransaugung
Anwendungsgebiete
- Garten- und Steinmauern
- Außentreppen
- Flächen rund um Haus und Garten
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Mittelklassewagen und Kombis
- Motorräder und -roller
- Fahrräder
Zubehör
Reinigungsmittel
K 5 WCM Home Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.