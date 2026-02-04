Hochdruckreiniger K 3 Classic
Der K 3 Classic mit Teleskopgriff überzeugt besonders bei leichteren Verschmutzungen rund ums Haus. Dabei ist er zudem besonders kompakt, leicht zu transportieren und gut zu verstauen.
Der K 3 Classic überzeugt mit seinem kompakten Design und der vollen Leistungsfähigkeit eines Hochdruckreinigers. Sein Aluminium-Teleskopgriff gewährleistet zudem eine platzsparende Verstauung sowie hohe Mobilität und Flexibilität. Ausgestattet mit Pistole inklusive Quick Connect, 6 Meter Hochdruckschlauch, Vario Power-Strahlrohr, Dreckfräser und Wasserfilter ist der K 3 Classic ideal für gelegentliche Einsätze und leichtere Verschmutzungen an Gartenmöbeln und -geräten, Fahrrädern und rund ums Haus geeignet. Die Flächenleistung beträgt 25 m²/h.
Merkmale und Vorteile
Schlauchaufbewahrung über FrontcoverDer Schlauch kann bequem über das Frontcover gehängt werden.
TeleskopgriffDer Aluminium-Teleskopgriff lässt sich für den Transport ausziehen und zur Verstauung wieder zurückschieben.
ReinigungsmitteleinsatzAnsaugschlauch für die Verwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Integrierte Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Strahlrohre sind immer griffbereit und nach getaner Arbeit lässt sich alles platzsparend am Gerät verstauen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Fördermenge (l/h)
|380
|Flächenleistung (m²/h)
|25
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|1.6
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|264 x 256 x 450
Lieferumfang
- Hochdruckpistole: G 135 Q
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 6 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
- Teleskopgriff
- Integrierter Wasserfilter
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Flächen rund um Haus und Garten
- Motorräder und -roller
Zubehör
Reinigungsmittel
K 3 Classic Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.