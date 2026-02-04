Hochdruckreiniger K 5 Premium Smart Control Flex
Für mehr Kontrolle: der K 5 Smart Control Flex mit PremiumFlex-Schlauch und G 180 Q Smart Control-Pistole, für starke Verschmutzungen auf Terrassen, Gartenmöbeln und Autos geeignet.
Dank integriertem Bluetooth lässt sich der Hochdruckreiniger K 5 Premium Smart Control Flex mit der Kärcher Home & Garden App verbinden. Dadurch kann der Nutzer via Smartphone in vielen Reinigungssituationen und bei vielen Reinigungsobjekten optimal unterstützt werden – und effizientere Reinigungsergebnisse erreichen. Die App bietet viele nützliche Funktionen wie den Anwendungsberater mit hilfreichen Tipps und Tricks, eine Aufbauanleitung, Wartungs- und Pflegehinweise sowie das Kärcher Serviceportal. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen Boost Mode für extra Power, G 180 Q Smart Control-Pistole mit LCD-Display und das 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr. Die Druckeinstellungen werden entweder direkt an der Pistole vorgenommen oder mit Hilfe des Anwendungsberaters aus der App auf die Pistole übertragen. Über das LCD-Display lässt sich überprüfen, welche Druckstufe eingestellt ist. Weitere Ausstattungsdetails sind das Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem, der PremiumFlex-Hochdruckschlauch, der Aluminium-Teleskopgriff, das Quick Connect-System für das Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und in die Pistole sowie die Parkposition für jederzeit griffbereites Zubehör.
Merkmale und Vorteile
Smart Control-Pistole mit Boost Mode und 3-in-1-Multi Jet-StrahlrohrPistole mit LCD-Display und Tasten zur Druck- oder Reinigungsmitteldosierung. Inklusive Boost Mode für extra Power gegen hartnäckigen Schmutz. Das drehbare 3-in-1 Multijet beinhaltet drei verschiedene Düsen für den einfachen Wechsel. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören.
PremiumFlex-HochdruckschlauchDer biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit. Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten.
Bluetoothverbindung zur Home & Garden AppDie Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Die App übermittelt via Bluetooth den optimalen Druck an den Hochdruckreiniger.
Plug 'n' Clean – das Kärcher Reinigungsmittelsystem
- Schnell, einfach, komfortabel – dank Plug 'n' Clean lässt sich das Reinigungsmittel mit nur einem Handgriff bequem austauschen.
Schlauchtrommel für komfortable Handhabung
- Der Hochdruckschlauch ist optimal geschützt und platzsparend verstaut.
- Bequemes Arbeiten: Jederzeit griffbereiter Schlauch durch leichtes Auf- und Abrollen.
- Tiefer Schwerpunkt für einen sicheren Stand auch auf schrägen Oberflächen.
Überragende Leistung
- Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14.5
|Fördermenge (l/h)
|max. 500
|Flächenleistung (m²/h)
|40
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|2.1
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|13.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|17.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|417 x 306 x 584
Lieferumfang
- Hochdruckpistole: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3-in-1
- HD-Schlauch: 10 m, PremiumFlex
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Integriertes Aufbewahrungsnetz
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Plug 'n' Clean-System
- Teleskopgriff
- Wassergekühlter Motor
- Integrierter Wasserfilter
- Wasseransaugung
- Verbindung per Bluetooth
- Bedienung per App
- Smart Services / Features in der App
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Flächen rund um Haus und Garten
- Motorräder und -roller
- Kleinwagen
- Außentreppen
- Mittelklassewagen und Kombis
- Garten- und Steinmauern
Zubehör
Reinigungsmittel
K 5 Premium Smart Control Flex Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.