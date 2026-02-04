Nettoyeur haute pression K 5 Premium Smart Control Flex
Pour une meilleure maîtrise : le K 5 Smart Control Flex avec flexible PremiumFlex et pistolet G 180 Q Smart Control adapté aux salissures fortes sur les terrasses, le mobilier de jardin et les voitures.
Le Bluetooth intégré permet de connecter le nettoyeur haute pression K 5 Premium Smart Control Flex à l'application Kärcher Home & Garden. L'utilisateur peut ainsi bénéficier d'une assistance optimale via son smartphone pour une multitude de situations de nettoyage et d'objets à nettoyer afin d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. L'application offre de nombreuses fonctions utiles comme un assistant d'application avec des conseils et astuces pratiques, une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que l'accès au portail service Kärcher. L'appareil dispose en outre d'un mode boost pour une puissance accrue, du pistolet G 180 Q Smart Control avec afficheur LCD et de la lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1. Les réglages de la pression sont soit effectués directement sur le pistolet soit transmis au pistolet depuis l'application à l'aide de l'assistant d'application. L'afficheur LCD permet de vérifier quels niveaux de pression sont réglés. Autres équipements détaillés : système de détergent Plug ’n’ Clean, flexible haute pression PremiumFlex, poignée télescopique en aluminium haut de gamme, système Quick Connect pour fixer et détacher sans effort le flexible haute pression de l'appareil et du pistolet, position de stationnement pour des accessoires toujours à portée de main.
Caractéristiques et avantages
Pistolet Smart Control avec mode Boost et lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1Pistolet avec afficheur LCD et touches pour le dosage de la pression ou du détergent. Inclus : le mode Boost particulièrement puissant pour éliminer les saletés tenaces. La lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 rotative inclut trois buses différentes pour un changement facile. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Flexible haute pression PremiumFlexLe tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale. Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Connexion Bluetooth à l'application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Via Bluetooth, l'application transmet la pression optimale au nettoyeur haute pression.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de Kärcher
- Rapide, simple et confortable : le système Plug ’n’ Clean permet de changer de détergent en un seul geste.
Enrouleur de flexible pour un maniement confortable
- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
- Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.
Performance exceptionnelle
- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14.5
|Débit (l/h)
|max. 500
|Rendement surfacique (m²/h)
|40
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|2.1
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|13.5
|Poids emballage inclus (kg)
|17.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|417 x 306 x 584
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 en 1
- Flexible haute pression: 10 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau
- Connexion via Bluetooth
- Commande via application
- Smart Services / Features dans l'appli
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures
- Perron
- Voitures moyennes et breaks
- Murs de jardin et de pierre
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange K 5 Premium Smart Control Flex
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.