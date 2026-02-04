Hochdruckreiniger K 4 Classic
Leicht zu transportieren und schnell zu verstauen: der K 4 Classic-Hochdruckreiniger, inkl. Teleskopgriff, für regelmäßige Einsätze bei mittelstarkem Schmutz.
Dieses Gerät findet überall Platz: Ob im Kofferraum oder im Wandschrank, der K 4 Classic-Hochdruckreiniger lässt sich dank seiner kompakten Abmessungen mühelos überall verstauen und leicht transportieren. Dabei bietet er die volle Leistungsfähigkeit eines Hochdruckreinigers. Darüber hinaus sorgt der höhenverstellbare Aluminium-Teleskopgriff für eine bequeme Ziehhöhe. Weitere Ausstattungsdetails sind die Quick Connect-Pistole, ein 6 Meter Hochdruckschlauch, ein Vario Power-Strahlrohr (VPS), ein Dreckfräser sowie ein Wasserfilter. Außerdem eignet sich der K 4 Classic mit einer Flächenleistung von 30 m²/h ideal für regelmäßige Reinigungen bei mittelstarkem Schmutz (kleinere Autos, Gartenzäune, Fahrräder etc.).
Merkmale und Vorteile
Schlauchaufbewahrung über Frontcover
- Der Schlauch kann bequem über das Frontcover gehängt werden.
Teleskopgriff
- Der Aluminium-Teleskopgriff lässt sich für den Transport ausziehen und zur Verstauung wieder zurückschieben.
Reinigungsmitteleinsatz
- Ansaugschlauch für die Verwendung von Reinigungsmitteln.
- Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Integrierte Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Bequeme und platzsparende Verstauung der Zubehöre.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar)
|20 - max. 130
|Fördermenge (l/h)
|420
|Flächenleistung (m²/h)
|30
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1800
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|264 x 256 x 450
Lieferumfang
- Hochdruckpistole: G 135 Q
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 6 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
- Teleskopgriff
- Integrierter Wasserfilter
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Flächen rund um Haus und Garten
- Motorräder und -roller
- Kleinwagen
Zubehör
Reinigungsmittel
K 4 Classic Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.