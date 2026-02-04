Hochdruckreiniger K 7 WCM
Leistung, die ihresgleichen sucht: Der Hochdruckreiniger K 7 WCM mit wassergekühltem Motor beseitigt Schmutz auf Wegen, Terrassen, Gartengeräten oder Autos effektiv und kraftvoll.
Kraftvolle Reinigung, die Sie überzeugen wird! Der K 7 WCM ist der ideale (Reinigungs-)Partner für häufige Einsätze und starke Verschmutzungen: Mit seinem leistungsstarken, wassergekühlten Motor macht er Schmutz auf Wegen, Terrassen, Gartengeräten und größeren Autos den Garaus. Um die Oberflächen besonders effektiv und schonend zu reinigen, lässt sich das Vario Power-Strahlrohr (VPS) durch einfaches Drehen verstellen. Weitere Features sind der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl, der auch bei hartnäckigem Schmutz für kompromisslosen Reinigungserfolg sorgt. Ein eingebauter Wasserfilter schützt die Pumpe zudem zuverlässig vor Schmutzpartikeln. Zudem können alle enthaltenen Zubehöre einfach direkt am Gerät verstaut werden.
Merkmale und Vorteile
Überragende LeistungDer wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.
ReinigungsmittelausbringungZur Ausstattung gehört ein integrierter Ansaugmechanismus für Reinigungsmittel. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Sauber aufgeräumtSchlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel lassen sich direkt am Gerät verstauen.
Quick Connect-System
- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Fördermenge (l/h)
|max. 510
|Flächenleistung (m²/h)
|50
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 60
|Anschlussleistung (W)
|2200
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|17.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|22
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|369 x 355 x 946
Lieferumfang
- Hochdruckpistole: G 180 Q
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 10 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Vario Power Jet
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
- Wassergekühlter Motor
- Pumpenmaterial: Aluminium
- Integrierter Wasserfilter
Anwendungsgebiete
- Garten- und Steinmauern
- Außentreppen
- Flächen rund um Haus und Garten
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Autos
- Wohnmobile
- Motorräder und -roller
- Fahrräder
