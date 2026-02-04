Hochdruckreiniger K Silent eco!Booster
K Silent eco!Booster – extraleiser, kompakter und leistungsstarker Hochdruckreiniger. Inklusive flexiblen Hochdruckschlauchs, Schaumdüse, Vario Power-Strahlrohr, Dreckfräser und eco!Booster.
Ob schmutzige Bodenflächen, dreckige Kleinwagen oder verunreinigte Gartenmöbel - der K Silent eco!Booster von Kärcher beseitigt mittelstarke Verschmutzungen im Handumdrehen. Durch die innovative Silent-Technologie wird die wahrgenommene Lautstärke im Vergleich zu anderen Hochdruckreinigern der gleichen Klasse um 50 Prozent reduziert. So kann mit Hochdruck gereinigt werden, ohne dabei die eigene Familie oder die Nachbarn zu stören. Die drei im Lieferumfang enthaltenen Strahlrohre bieten für jede Reinigungsaufgabe die perfekte Lösung. Mit dem Vario Power-Strahlrohr kann der Druck zielgerichtet an jede Oberfläche angepasst werden. Der eco!Booster ist ideal für empfindliche Oberflächen und sorgt mit einer um 50 Prozent höheren Reinigungsleistung im Vergleich zum Flachstrahl für eine Wasser-, Energie- und Zeitersparnis. Bei hartnäckigen Verschmutzungen ist der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl ein Garant für kompromisslosen Reinigungserfolg. Im Lieferumfang sind zudem eine Pistole, ein 6 Meter langer PremiumFlex-Hochdruckschlauch sowie eine Schaumdüse enthalten. Durch seine Kompaktheit lässt sich der K Silent eco!Booster platzsparend im Innen- und Außenbereich verstauen.
Merkmale und Vorteile
Innovative Silent-TechnologieReduktion der wahrgenommenen Lautstärke um 50 Prozent im Vergleich zu anderen Hochdruckreinigern der gleichen Klasse. Angenehmerer Klang im Vergleich zu anderen Hochdruckreinigern der gleichen Klasse.
PremiumFlex-HochdruckschlauchEinfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten.
Kompaktes und leichtes GerätPlatzsparend im Innen- und Außenbereich zu verstauen. Einfach zu transportieren für eine flexible Reinigung.
Komfortable Zubehöraufbewahrung
- Der Schlauch, die Strahlrohre und die Pistole lassen sich platzsparend und ordentlich verstauen.
Praktische Kabelaufwicklung
- Einfaches und schnelles Auf- und Abwickeln des Stromkabels.
Quick Connect-System
- Für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck ( /bar)
|20 / max. 130
|Fördermenge (l/h)
|max. 420
|Flächenleistung (m²/h)
|30
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|1800
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|8.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|313 x 262 x 419
Lieferumfang
- Schaumdüse: 0.3 l
- Hochdruckpistole: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- eco!Booster
- HD-Schlauch: 6 m, PremiumFlex
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Integrierter Wasserfilter
- Kabelaufwicklung
Videos
Anwendungsgebiete
- Balkon
- Moskitonetz
- Kleinwagen
- Fahrräder
Zubehör
Reinigungsmittel
K Silent eco!Booster Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.