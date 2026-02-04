Hochdruckreiniger K 7 Premium Smart Control Flex Home
Für mehr Power: der K 7 Premium Smart Control Flex Home mit PremiumFlex-Schlauch und G 180 Q Smart Control-Pistole für hartnäckige Verschmutzungen rund ums Haus. Inkl. Home Kit.
Einfach den Hochdruckreiniger K 7 Premium Smart Control Flex Home via Bluetooth mit der Kärcher Home & Garden App auf dem Smartphone verbinden – und schon wird die Reinigung noch müheloser und effizienter. Denn der in der App enthaltene Anwendungsberater gibt praktische Tipps und Tricks zu vielen Reinigungssituationen und Reinigungsobjekten. Darüber hinaus bietet die App viele weitere nützliche Funktionen wie zum Beispiel eine Aufbauanleitung, Wartungs- und Pflegehinweise sowie das Kärcher Serviceportal. Ebenfalls praktisch: Das Gerät verfügt über einen Boost Mode für extra Power – damit auch hartnäckigerer Schmutz kein Thema ist. Die Druckstufen lassen sich sowohl an der G 180 Q Smart Control-Pistole mit LCD-Display einstellen als auch via App auf die Pistole übertragen. Weitere Ausstattungsdetails sind das 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr für vielseitige Einsätze ohne Strahlrohrwechsel, der PremiumFlex-Hochdruckschlauch, das Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem, der Aluminium-Teleskopgriff sowie die Parkposition für griffbereites Zubehör. Inklusive Home Kit mit Flächenreiniger T 7 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger.
Merkmale und Vorteile
Smart Control-Pistole mit Boost Mode und 3-in-1-Multi Jet-StrahlrohrPistole mit LCD-Display und Tasten zur Druck- oder Reinigungsmitteldosierung. Inklusive Boost Mode für extra Power gegen hartnäckigen Schmutz. Das drehbare 3-in-1 Multijet beinhaltet drei verschiedene Düsen für den einfachen Wechsel. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören.
PremiumFlex-HochdruckschlauchDer biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit. Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten.
Bluetoothverbindung zur Home & Garden AppDie Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Die App übermittelt via Bluetooth den optimalen Druck an den Hochdruckreiniger.
Plug 'n' Clean – das Kärcher Reinigungsmittelsystem
- Schnell, einfach, komfortabel – dank Plug 'n' Clean lässt sich das Reinigungsmittel mit nur einem Handgriff bequem austauschen.
Schlauchtrommel für komfortable Handhabung
- Der Hochdruckschlauch ist optimal geschützt und platzsparend verstaut.
- Bequemes Arbeiten: Jederzeit griffbereiter Schlauch durch leichtes Auf- und Abrollen.
Überragende Leistung
- Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Fördermenge (l/h)
|max. 485
|Flächenleistung (m²/h)
|50
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 60
|Anschlussleistung (kW)
|2.2
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|17.8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|26.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|459 x 330 x 669
Lieferumfang
- Home Kit: Flächenreiniger T 7, Stein- und Fassadenreiniger, 3in1, 1 l
- Hochdruckpistole: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3-in-1
- HD-Schlauch: 10 m, PremiumFlex
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Integriertes Aufbewahrungsnetz
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Plug 'n' Clean-System
- Teleskopgriff
- Wassergekühlter Motor
- Integrierter Wasserfilter
- Verbindung per Bluetooth
- Bedienung per App
- Smart Services / Features in der App
Anwendungsgebiete
- Terrasse
- Zäune
- Garten- und Steinmauern
- Flächen rund um Haus und Garten
- Autos
- Wohnmobile
- Fahrräder
- Motorräder und -roller
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Zubehör
Reinigungsmittel
K 7 Premium Smart Control Flex Home Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.