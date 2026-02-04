Hochdruckreiniger K 3 Power Control
K 3 Power Control-Hochdruckreiniger mit G 120 Q Power Control-Pistole und Strahlrohren. Mit Anwendungsberater via App, der praktische Tipps für ein effizienteres Reinigungserlebnis liefert.
Dank des praktischen Anwendungsberaters in der Home & Garden App, die den K 3 Power Control-Hochdruckreiniger unterstützen kann, ermöglicht Kärcher ein noch besseres Reinigungsergebnis – und macht den Nutzer zum Reinigungsexperten. Zudem bietet die App einen Rundumservice inklusive Infos zum Gerät, der Anwendung und dem Kärcher Serviceportal. Die zur Anwendung passende Druckstufe lässt sich direkt am mitgelieferten Strahlrohr einstellen und an der Anzeige der G 120 Q Power Control-Pistole überprüfen – für maximale Kontrolle und den idealen Druck bei jeder Oberfläche. Der Wechsel von Hochdruck in den Reinigungsmittelmodus erfolgt ohne Austausch des Strahlrohrs. Das Reinigungsmittel lässt sich über den integrierten Reinigungsmitteltank schnell, einfach und komfortabel aufbringen. Weiter überzeugt der K 3 Power Control von Kärcher mit einem ausziehbaren Teleskopgriff für bequemes Ziehen und Verstauen, einem Standfuß für mehr Stabilität, Halterungen für Zubehöre, Hochdruckpistole und Kabel sowie dem Kärcher Quick Connect-System. Der Standfuß kann auch als zweiter Tragegriff verwendet werden, wodurch sich das Gerät ganz leicht in ein Regal heben oder in den Kofferraum verladen lässt.
Merkmale und Vorteile
Home & Garden AppDie Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.
Power Control-Pistole mit Quick Connect und StrahlrohreDie optimale Einstellung für jede Oberfläche. 3 Druck- und eine Reinigungsmittelstufe. Volle Kontrolle: Das manuelle Display zeigt die vorgenommenen Einstellungen an. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören.
Höhenverstellbarer TeleskopgriffFür eine komfortable Ziehhöhe. Komplett einfahrbar zur optimalen Verstauung.
Saubere Tanklösung
- Sauber und bequem: Der Reinigungsmitteltank kann zum Befüllen entnommen werden.
- Der praktische Reinigungsmitteltank vereinfacht die Anwendung von Reinigungsmitteln.
- Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz, schützen und pflegen die Oberfläche.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Fördermenge (l/h)
|max. 380
|Flächenleistung (m²/h)
|25
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|1.6
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|297 x 280 x 677
Lieferumfang
- Hochdruckpistole: G 120 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 7 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Tank
- RM Tank abnehmbar
- Integrierter Wasserfilter
Videos
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Flächen rund um Haus und Garten
- Motorräder und -roller
Zubehör
Reinigungsmittel
K 3 Power Control Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.