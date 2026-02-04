Nettoyeur haute pression K 3 Power Control
Nettoyeur haute pression K 3 Power Control avec pistolet G 120 Q Power Control et lances d'arrosage. Avec assistant d'application intégré dans l'application fournissant des conseils pratiques pour un nettoyage plus efficace.
Grâce à l'assistant d'application pratique intégré dans l'application Home & Garden pour une utilisation optimale du nettoyeur haute pression K 3 Power Control, Kärcher permet un résultat de nettoyage encore meilleur et fait de l'utilisateur un expert en nettoyage. En outre, l'application offre un service complet, y compris des informations sur l'appareil, l'application et le portail de service Kärcher. Le niveau de pression adapté à l'application se règle directement sur la lance d'arrosage fournie et peut être vérifiée sur l'afficheur du pistolet G 120 Q Power Control : pour un contrôle maximal et la pression idéale pour toutes les surfaces. Le passage de la haute pression au mode détergent s'effectue sans changer la lance d'arrosage. Le détergent peut être appliqué rapidement, facilement et confortablement par le biais du réservoir à détergent intégré. Le K 3 Power Control de Kärcher séduit en outre par sa poignée télescopique rétractable pour un déplacement et un rangement pratiques, un socle offrant plus de stabilité, des supports pour les accessoires, le pistolet haute pression et le câble ainsi que le système Kärcher Quick Connect. Le pied peut aussi servir de deuxième poignée de transport pour soulever l'appareil très facilement et le ranger sur une étagère ou dans un coffre.
Caractéristiques et avantages
Application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Pistolet Power Control avec Quick Connect et lances d'arrosageLe réglage optimal pour chaque surface.3 niveaux de pression et un mode détergent. Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Poignée télescopique réglable en hauteurPermet de tirer l'appareil à une hauteur confortable. Complètement rétractable pour un rangement optimal.
Solution propre du réservoir
- Propre et pratique : le réservoir à détergent peut être retiré pour le remplissage.
- Le réservoir de détergent pratique simplifie l’application du détergent.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité tout en assurant la protection et l'entretien de la surface.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Débit (l/h)
|max. 380
|Rendement surfacique (m²/h)
|25
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1.6
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4.4
|Poids emballage inclus (kg)
|5.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|297 x 280 x 677
Inclus dans la livraison
- Pistolet haute pression: G 120 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 7 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Réservoir
- Réservoir de détergent amovible
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
Pièces de rechange K 3 Power Control
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
