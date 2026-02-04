Hochdruckreiniger K 4 Silent Edition Home
K4 Silent Edition Home. Extra leise (-50 %, max. 81 dB(A)). Mit Home Kit (Flächenreiniger T 5, 3-in-1-Reinigungsmittel), PremiumFlex Schlauch mit Anti-Verdreh-System und elastischem Clip-in-Aufbewahrungsband.
Die K4 Silent Edition Home mit innovativer Silent-Funktion arbeitet extra leise und präsentiert sich mit 50% geringerem Geräuschpegel. Der Hochdruckreiniger ist mit einem langlebigen wassergekühlten Motor ausgestattet und eignet sich für mittelstarke Verschmutzungen wie man sie von Zäunen, Gartenmöbeln oder Terrassen kennt. Das Gerät bietet ein zusätzliches Home Kit mit Flächenreiniger T 5 zur spritzfreien und effektiven Reinigung größerer Flächen sowie den 3-in-1-Stein- und Fassadenreiniger in der 1-l-Flasche. Daneben punktet die K 4 Silent Edition Home mit weiteren attraktiven Komfortmerkmalen. Dazu zählen zum Beispiel der PremiumFlex Schlauch mit Anti-Verdreh-System, das die Bildung von Knoten oder Schleifen effektiv verhindert und so Stolperfallen durch Kabelwirrwarr von vornherein vermeidet. Hinzu kommt das elastische Aufbewahrungsband für Hochdruckschlauch und E-Kabel sowie zwei Tragegriffe und ein Teleskopgriff für hervorragende Mobilität.
Merkmale und Vorteile
Innovative Silent-FunktionReduktion der wahrgenommenen Lautstärke um 50 Prozent gegenüber herkömmlichen Geräten der gleichen Leistungsklasse.
PremiumFlex-Schlauch mit Anti-Verdreh-SystemEinfaches Auf- und Abwickeln des Schlauchs ohne Verknoten.
Elastisches AufbewahrungsbandMit praktischer Clip-in-Funktion für eine komfortable Verstauung von Hochdruckschlauch und E-Kabel.
Dreckfräser
- Rotierender Punktstrahl für eine besonders kraftvolle und effektive Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen.
Vario Power-Strahlrohr
- Stufenloses Umschalten von Hoch- auf Niederdruck. Ideal für empfindlichere Flächen.
Wassergekühlter Motor
- Der wassergekühlte Motor ist auf dem neuesten Stand der Technik und besonders leistungsfähig.
Quick-Connect
- Schnelles Auf-/Abrüsten: Schlauch, Pistole & Gerät lassen sich im Nu verbinden und auf Knopfdruck wieder lösen.
Alu-Teleskopgriff und große, robuste Räder
- Verbesserte Mobilität und problemloses Manövrieren auch in schwierigem Gelände.
Kompaktes Design
- Die Geräte können schnell, mühelos und platzsparend verstaut werden – vertikal oder horizontal.
Integrierte Zubehörverstauung
- Praktisches Hardcase zur Aufbewahrung von Zubehör direkt am Gerät.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Druck (bar/MPa)
|20 - bis zu 130 / 2 - bis zu 13
|Fördermenge (l/h)
|max. 420
|Flächenleistung (m²/h)
|30
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|1.8
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|11.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|16.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|516 x 295 x 294
Lieferumfang
- Home Kit: Flächenreiniger T 5, Stein- und Fassadenreiniger, 3in1, 1 l
- Hochdruckpistole: Standard Quick Connect
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 6 m, PremiumFlex mit Anti-Verdreh-System
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugung
- Teleskopgriff
- Wassergekühlter Motor
- Integrierter Wasserfilter
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Flächen rund um Haus und Garten
- Motorräder und -roller
- Kleinwagen
- Außentreppen
- Garten- und Steinmauern
Zubehör
Reinigungsmittel
K 4 Silent Edition Home Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.