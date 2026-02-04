Nettoyeur haute pression K 4 Silent Home
Extrêmement silencieux (-50%, max. 81 dB(A)). Avec Home Kit (nettoyeur de surfaces, détergent 3en1), flexible PremiumFlex™ antivrillage et bande élastique avec Clip-in pour rangement.
Grâce à sa fonction Silent novatrice, K4 Silent Edition Home est extrêmement silencieux pour un niveau sonore réduit de 50%. Doté d'un moteur refroidi à l'eau, ce nettoyeur convient pour enlever les saletés moyennes des clôtures, meubles de jardin ou terrasses. Un Home Kit englobant le nettoyeur de surfaces T 5 pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des grandes surfaces ainsi qu'un flacon de 1 l de nettoyant pierre et façades 3en1 est disponible. De plus, K4 Silent Edition Home séduit par ses caractéristiques de confort attractifs: entre autres, le flexible PremiumFlex™ antivrillage contre les nœuds et boucles et pour un travail efficace sans obstacles et sans enchevêtrement. La bande élastique pour un rangement pratique du flexible haute pression et du câble électrique, deux poignées de transport et une anse télescopique garantissent une parfaite mobilité.
Caractéristiques et avantages
Fonction silence innovanteVolume sonore perçu inférieur de 50 pour cent par rapport aux appareils courants de puissance équivalente.
Flexible PremiumFlex avec système antivrilleLe flexible se déroule et s'enroule sans créer de nœuds.
Élastique de rangementAvec fonction de clip pratique pour un rangement facile du flexible haute pression et du cordon électrique.
Rotabuse
- Jet crayon rotatif pour un nettoyage particulièrement puissant et efficace des salissures tenaces.
Lance d'arrosage Vario Power
- Passage en continu de la haute à la basse pression. Idéal pour les surfaces délicates.
Moteur refroidi à l'eau
- Moteur refroidi par eau à la pointe de la technique, d'une puissance très élevée.
Quick Coupling
- Fixation et démontage rapides : flexible, pistolet et appareil s'assemblent et se démontent en un clin d'œil.
Manche télescopique alu et roues de grande dimension solides
- Mobilité accrue et bonne manœuvrabilité même sur terrain difficile.
Design compact.
- Ces appareils se rangent rapidement et sans effort et occupent peu de place, verticalement comme horizontalement.
Rangement des accessoires intégré
- Compartiment pratique pour rangement des accessoires directement sur l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar/MPa)
|20 - jusqu'à 130 / 2 - jusqu'à 13
|Débit (l/h)
|max. 420
|Rendement surfacique (m²/h)
|30
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1.8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|11.2
|Poids emballage inclus (kg)
|16.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|516 x 295 x 294
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 5, détergent pour pierres et façades, 3 en 1, 1 l
- Pistolet haute pression: Quick Connect standard
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 6 m, Flexible PremiumFlex avec système antivrille
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Aspiration
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures
- Perron
- Murs de jardin et de pierre
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange K 4 Silent Home
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.